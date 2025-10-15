Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente

Muere un niño en Vizcaya al caer a la calle desde un quinto piso

Los sanitarios que se han desplazado al lugar, en la localidad de Bermeo, han confirmado el fallecimiento del menor, de unos 5 años

Un vehículo de la Ertzaintza, en una imagen de archivo.

Un vehículo de la Ertzaintza, en una imagen de archivo. / EP

EFE

Bilbao

Un niño ha fallecido este miércoles en la localidad vizcaína de Bermeo al caer desde un balcón de un quinto piso a la calle, según ha informado la Ertzaintza.

El siniestro se ha producido a las tres y media de la tarde en la calle Iparragirre cuando, al parecer, el niño se ha caído desde un quinto piso.

Los sanitarios desplazados al lugar ha confirmado el fallecimiento del niño, de unos 5 años.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents