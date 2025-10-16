Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hoy ha tenido lugar el funeral de Verónica

El crimen de La Codosera pasa al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Badajoz

El delegado del Gobiero confirma que no existían denuncias previas por malos tratos

Ascensión Martínez Romasanta

Badajoz

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer se ha hecho cargo del caso de la mujer atropellada presuntamente por su pareja en la localidad pacense de La Codosera, pues en principio se está investigando como un "posible" caso de violencia de género por la relación de parentesco entre Verónica, la víctima, y el presunto autor de su muerte.

Así lo ha confirmado este jueves el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, al ser preguntado por los medios de comunicación. El detenido, de 43 años, ha pasado a disposición judicial esta misma mañana, a las 9.00 horas, según tenía previsto la Guardia Civil. Se está a la espera del auto de la jueza sobre su posible ingreso en prisión.

Verónica, de 46 años, era su pareja. Quintana ha explicado que las primeras informaciones de las que disponía la Guardia Civil condujeron a que no se trataba de un caso de violencia de género. Posteriormente, la investigación y las declaraciones de testigos indicaron su traslado al Juzgado de Violencia sobre la Mujer. "Lógicamente, hay una relación de parentesco y se investiga en ese sentido".

No se descartan otras hipótesis

in embargo, el delegado del Gobierno no es rotundo. Según ha expresado, "no se descarta ninguna hipótesis", entre las que cabría que no fuese un caso de violencia de género sino en un accidente, pues el detenido la atropelló. "Vamos a seguir investigando", ha recalcado.

Por otro lado, el delegado del Gobierno ha confirmado que no existían denuncias previas de malos tratos ni registro de Viogén (sistema de seguimiento de los casos de violencia de género) y todo apunta que el origen de la discusión fue entre el detenido y los hermanos de la víctima. "Es lo que a la Guardia Civil llevó a pensar que no era un caso de violencia de género, pero vamos a seguir investigando".

Esta mañana ha tenido lugar el funeral en la iglesia de la Piedad de La Codosera entre muestras de dolor por este trágico desenlace que tiene conmocionado a los vecinos de esta localidad fronteriza.

