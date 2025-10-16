La jueza envía a prisión para tres de los detenidos por la agresión a un joven de 18 años a la salida de una discoteca en Alicante

La magistrada de guardia de Alicante ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para tres de los jóvenes detenidos por la brutal paliza a otro adolescente en las inmediaciones de una discoteca de la Albufereta de Alicante, según han confirmado a este diario fuentes cercanas al caso. A los tres se les considera presuntos autores de la agresión cometida el pasado 5 de octubre de madrugada en el exterior del local de ocio. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia, quedan investigados inicialmente por un delito de homicidio en grado de tentativa o lesiones graves, en función de lo que determinen los informes médicos a lo largo de la investigación, . La causa se remitirá ahora al juzgado de Instrucción 5 de Alicante, que ya tenía abierta por la agresión. Por estos hechos ha sido arrestado también un joven menor de edad, que ha quedado en situación de libertad vigilada tras comparecer en la Fiscalía de Menores con una orden de alejamiento por un delito de lesiones.

La víctima fue hospitalizada el pasado 5 de octubre al sufrir una agresión en grupo cuando ayudaba a una chica que estaba llorando en la calle. Los arrestados son el novio de la chica, su hermano que es el menor de edad, así como dos de sus amigos. Los arrestados han tenido declaraciones contradictorias durante su comparecencia judicial conversiones totalmente distintas sobre lo ocurrido aquella noche y tratando de eludir su responsabilidad. La acusación particular, que ejerce en nombre de la familia el abogado Miguel Ángel Cánovas, considera que los hechos son constitutivos de un delito de intento de homicidio, con independencia del grado de participación de cada uno de los implicados, ya que todos ellos fueron coautores de la agresión. Por su parte desde las defensas, entre quienes se encuentra el letrado Miguel Ángel Franco, se incide en que se trató de una pelea entre dos grupos de jóvenes y no una agresión de una multitud a una sola víctima.

La víctima sigue hospitalizada aunque ya ha abandonado la unidad de cuidados intensivos del Hospital General de Alicante tras quedar inconsciente en el suelo y presentar lesiones craneoencefálicas de carácter grave, entre ellas una fractura craneal. Dos amigos de la víctima también fueron golpeados, pero sus lesiones fueron de menor entidad. La investigación policial ha desvelado que la chica estaba llorando y salió a la calle tras haber mantenido una discusión con su novio, que estaba en una sala VIP de la discoteca celebrando una fiesta de cumpleaños y le recriminó que no estuviera con él. La familia del joven denunció en redes sociales la semana pasada que fue apaleado por una veintena de personas y los especialistas de la Unidad de Delincuencia Violenta de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante han logrado esclarecer con éxito una agresión cuya resolución se antojaba muy difícil. Los detenidos serían los principales presuntos autores de la agresión al joven de 18 años que han pasado este jueves a disposición del juzgado de guardia de Alicante y en el caso del menor de la Fiscalía de Menores.

La comparecencia judicial no ha estado exenta de momentos de tensión. El abogado de la acusación particular ha denunciado que dos tíos de los dos hermanos detenidos le han estado persiguiendo por la calle amenazándole. Según ha denunciado, uno de ellos le ha arrojado la colilla de un cigarro mientras le decía "¿tu eres el que ha metido a mi sobrino en la cárcel?". El letrado se ha refugiado en un bar, mientras llamaba a la Policía.

La agresión

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la discoteca magma de Alicante cuando la víctima regresaba a su domicilio con varios amigos tras haber pasado la noche en la discoteca. En una calle cercana se encontraron sentadas a una chica que estaba llorando. Los jóvenes se detuvieron para interesarse por lo que le sucedía a la chica y tras preguntarle irrumpió en la escena la pareja de ella que les recriminó que hablaran con la joven y mientras se acercaba en tono amenazante les dijo que la dejasen en paz. En ese momento se inició un altercado al que se sumaron más amigos de la pareja de la chica y uno de ellos propinó un fuerte golpe en la cara a un amigo del joven ahora hospitalizado por lo que decidió llamar a la policía a continuación. Sin embargo, instantes después el joven de dieciocho años recibió hasta cinco puñetazos en la cara de uno de los agresores y otro le dio un empujón que le hizo caer al suelo hacia atrás. La víctima recibió un fuerte golpe en la cabeza al impactar contra el suelo y quedó tumbado en el suelo en estado inconsciente.

Las fuentes consultadas por este diario señalaron que en el tumulto podría haber cerca de una veintena de personas debido a que el joven menor de edad empezó a llamar a otros conocidos cuando empezó el altercado. Sin embargo, no todos ellos participaron y hubo algunos que hasta habrían tratado de frenar la lluvia de golpes sin que los agresores les hicieran caso. Los ahora detenidos se consideran los autores materiales de la brutal agresión y es a uno de los amigos del novio a quien se le atribuye un mayor número de golpes. Cuando llegaron los agentes al lugar se encontraron al joven de 18 años con lesiones en la boca y aunque ya había recuperado la consciencia seguía conmocionado por la agresión. Los servicios sanitarios desplazados al lugar auxiliaron a la víctima y la trasladaron al Hospital General de Alicante donde quedó ingresado en la UCI debido a la gravedad de las lesiones sufridas. A raíz de la agresión los agentes de delincuencia violenta comenzaron a tomar declaraciones a testigos del suceso y recabaron datos relacionados con los posibles autores. Con estas declaraciones aportadas por los testigos de ambos grupos de jóvenes se pudo averiguar que en el altercado además del joven de 18 años herido hubo otras dos víctimas que recibieron también golpes.