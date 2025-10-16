"Me ha robado a mis hijos y ahora amenaza con matarlos". Es el lamento desconsolado de Sara, una mujer de 44 años que el pasado 31 de agosto denunció a su exmarido, Mourad S.K., por sustraerle a cuatro de sus cinco hijos, a los que se llevó a Argelia un mes antes con la excusa de que los niños pudieran despedirse de su abuela ante la muerte inminente de la mujer, que está enferma de alzhéimer.

"Me engañó. Compró los billetes de ida y vuelta y yo confié en él", narra la mujer, que esperaba tener de vuelta a sus hijos el pasado 30 de agosto, fecha que habían pactado. Sin embargo, cuando el hombre llegó a su país de origen la mujer se encontró de que este la había bloqueado y no volvió a saber nada más de él hasta cinco días después, cuando la llamó para decirle que no se los iba a entregar. "Me amenazó y me dijo que los niños no iban a volver a traer a España".

Fue entonces cuando decidió acudir a los juzgados para denunciar la sustracción de sus hijos, aunque, según afirma, en esa ocasión le indicaron que debía esperar a que se cumpliera el plazo, pues en ese momento el hombre tenía la custodia de los menores, tal y como habían acordado. Una espera que se hizo larga y amarga al ser conocedora de los malos tratos y las palizas que el hombre le estaba dando a sus hijos "día sí y día también" desde que llegaron al país.

Grabaciones de las agresiones

Unas agresiones que tiene grabadas en su móvil gracias a las videollamadas que sus hijos le hacen a escondidas para que pueda comprobar el calvario al que los tiene sometidos. Decenas de vídeos e imágenes a los que tenido acceso este diario, en los que se escucha y observa al hombre golpear a los menores con todo tipo de objetos. "A mi hijo mayor le puso un cuchillo en el cuello. Es un maltratador. Un psicópata".

La mujer relata que antes de que se llevara a sus hijos ya la había maltratado a ella en múltiples ocasiones, aunque reconoce que nunca lo llegó a denunciar. Tras varios años de matrimonio y un hijo en común, decidieron divorciarse en el año 2012, aunque seguían teniendo muy buena relación porque "seguíamos estando muy enamorados". Tanto es así que desde la separación han tenido cuatro hijos más, el último hace apenas dos años.

Le tiende una trampa

Precisamente el pequeño es el único que continúa con la madre "porque no lo quise enviar porque tiene autismo". Los otros cuatro, un niño de quince años, otro de diez y dos mellizos de nueve (niño y niña), permanecen retenidos en Argelia con la familia del padre. Y es que el hombre fue arrestado este lunes por agentes de la Policía Nacional durante una visita a España, donde venía con la intención de recoger a su exmujer y a su hijo pequeño para llevárselos a su país.

"Le engatusé para que creyera que me iba a ir con él y cogió un ferry desde Argelia que llegó ayer por la mañana a Alicante". Cuando el acusado pisó suelo español, la mujer avisó a la policía para que procedieran a su detención. Sin embargo, según denuncia, tuvo que esperar hasta doce horas para que lo hicieran porque "no había ninguna orden de detención" a pesar de las siete denuncias que ha interpuesto contra él, todas por malos tratos y sustracción de menores.

La madre de los menores retenidos en Argelia ayer en el Juzgado de Guardia de Valencia. / A. Pérez

"Se van pasando la pelota unos a otros y nadie hace nada. Hasta las 21.00 de la noche no lo detuvieron. Estuve con él todo el día porque no esperaba que lo hubiera denunciado. Me dijo que le habían llamado de comisaría y le hice creer que sería porque se había ido con menores y había vuelto sin ellos. Que habría saltado alguna alarma", cuenta.

El juez lo manda a prisión provisional

Tras ser arrestado e interrogado por la Policía Nacional, el detenido, de 44 años y nacionalidad argelina con DNI español, pasaba este miércoles a disposición judicial. Tras prestar declaración ante el juez, el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, en funciones de guardia, acordaba su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza como investigado en una causa abierta de sustracción de menores .

Una medida que la mujer recibe con recelo ante el temor de que la familia de su ex le pueda hacer algo a sus hijos como represalia. "Yo solo quiero que me devuelva a mis niños. Mis hijos son españoles. ¿A qué están esperando para actuar? ¿A qué me los manden en una caja?, critica la mujer, que ha puesto al tanto de su situación al consulado argelino y a la embajada de España en Argelia.

"Le voy a cortar el cuello como a un cordero"

Tras el ingreso en prisión provisional de su ex, la mujer confía en que pueda tener de vuelta a sus hijos pronto para que vuelvan a estar en un lugar seguro. Según relata a este diario, desde que llegaron a Argelia sus hijos están completamente abandonados. "Los tiene todo el día solos en casa sin comer. Un día el niño (el mediano) estaba con 40 de fiebre. Le dije que lo llevara al hospital y me dijo que estaba esperando a que se muriera para enterrarlo. La chiquilla está llena de golpes y moratones", relata con angustia.

Asimismo, en distintos audios de WhatsApp, los niños advierten a su madre de los planes que el hombre tiene para ella. "Mamá, ten cuidado. No vengas que te quiere matar. Dice que cuando bajes te va a pegar un palizón y te va a romper el pasaporte para que no puedas salir", le alerta el mayor en un mensaje. Unas amenazas que también le envía directamente en los que le avisa que "mi plan es matarte y quedarme en paz", e incluso a Teresa, prima de la mujer, a la que le insinuó que "le voy a cortar el cuello como a un cordero".