Muere un hombre al caer por las escaleras en su casa de Benetússer

Conmoción en Benetússer por la muerte de Manuel, el hombre de 45 años que falleció la noche del pasado miércoles tras sufrir una desafortunada caída mientras bajaba las escaleras de su casa, en el número 12 de la Avenida de Paiporta, una calle peatonal en el casco histórico de la localidad de l'Horta Sud.

Según apuntan las primeras investigaciones, todo indica a que se trataría de una muerte accidental. Al parecer, el hombre, con movilidad reducida, habría sufrido un tropiezo mientras se disponía a bajar las estrechas escaleras del rellano de esta vivienda unifamiliar de solo una altura, en la que el fallecido residía junto a su hermano en la planta superior.

Entrada bloqueada

El trágico suceso tuvo lugar la noche de este miércoles, sobre las 22.00 horas, según informan fuentes municipales consultadas por este diario. Las mismas fuentes señalan que agentes de la Policía Local de Benetússer acudieron al inmueble tras ser alertados por un vecino, que sospechaba que hubiera pasado algo grave tras escuchar un ruido.

A su llegada, los policías no podían acceder al interior porque el cuerpo del hombre, todavía con vida, estaba atrancando la puerta de acceso al patio. Aunque en un primer momento requirieron los servicios de efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, los agentes finalmente consiguieron desbloquear la puerta y entrar para atender al herido.

A la espera de la autopsia

Personal sanitario del SAMU, que también había sido movilizado a la zona, comenzaron a asistir el fallecido, al que estuvieron practicando durante largo tiempo maniobras de reanimación cardiopulmonar. Finalmente, los sanitarios solo pudieron confirmar la muerte de Manuel, cuyo cuerpo sin vida fue trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) de València a la medianoche de ese día, después de que la comisión judicial ordenara el levantamiento del cadáver.

Ahora, serán los resultados de la autopsia los que revelen las causas de la muerte de este hombre con movilidad reducida y confirmen si, efectivamente, ha estado causada por una caída accidental, tal y como sospechan los investigadores de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Alfafar, que han asumido la investigación del caso.