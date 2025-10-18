Investigación
Detenido un hombre en Huelva por apuñalar mortalmente a su compañero de piso y trabajo
Los hechos han ocurrido en un apartamento, donde ambos hombres, de mediana edad, mantuvieron una pelea que fue escalando hasta que uno de ellos acabó asestando una puñalada mortal al otro
EP
La Policía Nacional ha detenido a un hombre de mediana edad en Huelva capital al presunto autor de la muerte de su compañero de piso y de trabajo, tras apuñalarlo en la madrugada de este sábado.
Según han informado fuentes del cuerpo a Europa Press, los hechos han ocurrido en un apartamento del Paseo de la Independencia, donde ambos hombres, de mediana edad, mantuvieron una pelea que fue escalando hasta que uno de ellos acabó asestando una puñalada mortal al otro.
A su llegada, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de la víctima y al presunto agresor en el lugar, quien ha reconocido los hechos en el momento y ha sido detenido. Actualmente, permanece a la espera de pasar a disposición judicial.
Hasta el domicilio también se han desplazado efectivos sanitarios, que solo han podido certificar el fallecimiento, así como el médico forense, que ha procedido al levantamiento del cadáver.
- Los dos pueblos valencianos que celebran la elección de Carmen Prades y Marta Mercader
- Sanidad no llamó a 90.000 mujeres que deberían haberse hecho una mamografía en 2024
- La Zona de Bajas Emisiones de València empezará a multar el 1 de diciembre a los coches de fuera de la provincia
- Aviso amarillo por lluvias en el interior norte de Valencia con posible granizo
- El ayuntamiento y los vecinos de la Malva-rosa acordarán qué bloques de las Casitas Rosas se derriban
- Amparo Roig: «El Roig Arena simboliza un sueño hecho realidad»
- Ford aplaza 'sine die' los eléctricos en Almussafes y fía su futuro próximo solo a híbridos
- El Cártel del Puerto sigue vivo: la Policía confisca otros 1.700 kilos de cocaína a los 15 días de desmantelar la narcomafia