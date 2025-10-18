Reaniman a un hombre de 34 años tras sufrir una parada cardiaca en València
El personal sanitario del SAMU ha logrado estabilizar al paciente, que ha sido trasladado al Hospital Doctor Peset
Susto en València. Un hombre de 34 años ha sido reanimado in extremis este sábado tras sufrir una parada cardiaca en la calle Gaspar Aguilar de València. Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el aviso se ha recibido a las 13.26 horas, momento en que se ha movilizado una ambulancia del Servicio de Asistencia Médica de Urgencia (SAMU) hasta el lugar del suceso.
A su llegada, el equipo médico ha iniciado de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar, que se han prolongado durante varios minutos hasta lograr revertir la parada y estabilizar al paciente. Según las mismas fuentes, el hombre ha recuperado las constantes vitales gracias a la rápida intervención de los sanitarios.
Una vez estabilizado, el varón ha sido trasladado al Hospital Doctor Peset de València, donde permanece ingresado para recibir atención médica y continuar con las pruebas pertinentes.
- Los dos pueblos valencianos que celebran la elección de Carmen Prades y Marta Mercader
- Sanidad no llamó a 90.000 mujeres que deberían haberse hecho una mamografía en 2024
- La Zona de Bajas Emisiones de València empezará a multar el 1 de diciembre a los coches de fuera de la provincia
- Aviso amarillo por lluvias en el interior norte de Valencia con posible granizo
- El ayuntamiento y los vecinos de la Malva-rosa acordarán qué bloques de las Casitas Rosas se derriban
- Amparo Roig: «El Roig Arena simboliza un sueño hecho realidad»
- Ford aplaza 'sine die' los eléctricos en Almussafes y fía su futuro próximo solo a híbridos
- El Cártel del Puerto sigue vivo: la Policía confisca otros 1.700 kilos de cocaína a los 15 días de desmantelar la narcomafia