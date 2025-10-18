Reaniman a un hombre de 34 años tras sufrir una parada cardiaca en València

Susto en València. Un hombre de 34 años ha sido reanimado in extremis este sábado tras sufrir una parada cardiaca en la calle Gaspar Aguilar de València. Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el aviso se ha recibido a las 13.26 horas, momento en que se ha movilizado una ambulancia del Servicio de Asistencia Médica de Urgencia (SAMU) hasta el lugar del suceso.

A su llegada, el equipo médico ha iniciado de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar, que se han prolongado durante varios minutos hasta lograr revertir la parada y estabilizar al paciente. Según las mismas fuentes, el hombre ha recuperado las constantes vitales gracias a la rápida intervención de los sanitarios.

Una vez estabilizado, el varón ha sido trasladado al Hospital Doctor Peset de València, donde permanece ingresado para recibir atención médica y continuar con las pruebas pertinentes.