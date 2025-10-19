Susto en Alfafar: Evacúan un edificio tras derrumbarse el techo de una vivienda

Susto en Alfafar. Parte del forjado de una vivienda en un edificio del municipio de l'Horta Sud se ha desplomado este tarde, afectando al techo de una de las habitaciones. Según informan fuentes del Consorcio Provincial de Valencia, el suceso no ha dejado heridos, aunque ha obligado a desalojar de forma preventiva todo el edificio.

El aviso se ha recibido a primera hora de la tarde, a las 15:03 horas, alertando de un desprendimiento en una vivienda situada en la calle Benito Pérez Galdós. Hasta el lugar han desplazado bomberos del Consorcio Provincial de València, concretamente de la Unidad de Rescate en Emergencias y Catástrofes (UREC), junto con efectivos del parque de Catarroja, el sargento de Torrent y un oficial.

Los efectivos realizaron tareas de apuntalamiento de la zona afectada y una revisión estructural del edificio, en coordinación con el técnico municipal. Durante la intervención se ha procedido a la evacuación preventiva de los vecinos para garantizar su seguridad. Los trabajos han prolongado hasta cerca de las 18:00 horas, momento en el que se ha dado por finalizada la actuación. Según fuentes del Consorcio, no se han registrado daños personales, aunque los técnicos continuarán evaluando el estado del inmueble.

Bomberos del Consorcio Provincial de Valencia durante la actuación en la vivienda afectada de Alfafar. / Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia

Tercer derrumbe en siete días

Se trata del tercer desprendimiento en una vivienda registrado en la provincia de València en menos de una semana. El pasado domingo, parte de un edifico de la pedanía de Massarrojos se derrumbó parcialmentemientras los habitantes de la casa, un matrimonio con dos hijas, se encontraban en el interior. Afortunadamente no hubo que lamentar daños personales y solo la mujer tuvo que ser rescatada por bomberos municipales de València tras quedar bloqueada en una terraza de la casa. El marido y las dos niñas, por su parte, lograron salir por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Solo dos días después, a última hora de la tarde del martes 14 de octubre, y como consecuencia de los estragos que la dana Alice todavía causó en la provincia de València, una casa antigua del barrio valenciano de Patraix se derrumbaba. Tal y como informó este diario, se trataba de una vivienda abandonada, por lo que tampoco hubo que lamentar ningún herido. Fuentes consultadas Levante-EMV señalaban que el edificio estaba pendiente de una rehabilitación que llevaba paralizada mucho tiempo pero que en los últimos meses había comenzado a tramitarse toda la documentación.