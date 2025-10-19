La "desidia" de los abogados obliga a retrasar el juicio a un pedófilo reincidente

El acusado de descargar y distribuir imágenes y vídeos de pornografía infantil, en los que aparecían niñas y niños desnudos manteniendo relaciones sexuales con otros menores e incluso siendo violados por adultos, tendrá que esperar unas semanas más para ser juzgado por los hechos delictivos que cometió en diciembre de 2021. Así lo acordó el Tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia este martes, fecha en la que estaba programado el juicio, a los pocos minutos de iniciarse la sesión.

¿El motivo? La "desidia" de los abogados del acusado, según reprochó el magistrado, a los que afeó la falta de preparación para planificar la estrategia para defender a su representado. Un hecho susceptible de vulnerar el derecho de los ciudadanos a una defensa adecuada, que en este caso podría dejarlo en situación de indefensión. Es por ello que la Sala aprobó retrasar el juicio, tal y como había solicitado previamente el letrado, que justificaba su petición en la necesidad de incluir como prueba documental un informe psicológico elaborado a su cliente en el centro penitenciario donde estuvo ingresado cumpliendo una condena previa a esta causa.

Acreditar su reinserción

Dicha prueba, según explicó, acreditaría diversas patologías, adicciones y problemas que el acusado sufría en el momento en el que cometió los hechos que iban a ser juzgados, entre ellos esquizofrenia y problemas de adaptación social, de los que fue tratado durante 18 meses y de los que ya estaría reinsertado. Un argumento insuficiente para el Tribunal, que en un primer momento desestimó la solicitud de la defensa al considerar que la aportación de dicho no documento no suponía un impedimento para celebrar el juicio. Asimismo, recordó el juez, en caso de considerarla relevante, esta se debería de haber aportado al inicio de la causa y no esperar a la celebración del juicio.

Sin embargo, el letrado se escudó en el poco plazo que había tenido al asumir el caso cinco días antes de la vista, cuando el hombre que iba a ser juzgado le llamó para requerir sus servicios tras prescindir los de su anterior abogado por discrepancias. En este sentido, alegó no estar en condiciones de ejercer su función porque apenas había tenido tiempo para preparar la defensa de su cliente ni de estudiar todos los expedientes previos aportados a la causa, en relación a los antecedentes penales computables a efecto de reincidencia del acusado, sobre el que recaen dos sentencias condenatorias, una de ellas por un delito de exhibicionismo y la otra por hechos similares a los que le volvían a sentar una vez más en el banquillo de los acusados.

Descargó los archivos con el móvil

Finalmente, para poder celebrar el juicio con todas las garantías y proteger su derecho a la defensa, el Tribunal aceptó suspender y aplazar a noviembre el juicio contra el hombre que ahora se enfrenta a ocho años de cárcel como presunto autor de un delito de distribución de imágenes de pornografía infantil agravado por la reincidencia. Según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, en diciembre de 2021 el acusado utilizó su teléfono móvil para descargar imágenes y vídeos de menores desnudos y manteniendo relaciones sexuales con otros menores y adultos. El pedófilo compartía algunas de estas fotos con terceros a través de su cuenta en una conocida red social.

El acusado de descargar y distribuir pornografía infantil frente al Tribunal que lo iba a juzgar el martes. / A. Pérez

Al detectar el tráfico de dichos archivos se puso en conocimiento al Centro Nacional de Niños Explotados y Desaparecidos, la oenegé estadounidense que se encarga de recibir las denuncias, donde efectuaron un rastreo de la red que geolocalizaba la IP en la provincia de Valencia. Finalmente, el hombre fue detenido el 27 de enero de 2023 y agentes de la Brigada Central de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional, entonces conocida como grupo de Ciberdelincuencia, le intervinieron el teléfono en que presuntamente se descargó el material pedófilo.

Dos condenas previas

Se da la circunstancia de que esta no es la primera vez que el acusado es pillado con pornografía infantil. De hecho, el 28 de abril de 2015 la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia lo condenaba a nueve años y un mes de cárcel como autor de varios delitos de difusión de material pornográfico entre menores de edad, exhibicionismo y provocación sexual. Un año antes, el 25 de marzo de 2014, el Juzgado de lo Penal número 4 de Palma lo condenaba a seis meses de multa por un delito de exhibicionismo y provocación sexual y le prohibía aproximarse ni comunicarse con determinadas personas durante un plazo de cinco años.

Ahora, por los hechos cometidos presuntamente en diciembre de 2021, el Ministerio Fiscal solicita imponer al encausado la pena de ocho años de prisión por un delito de distribución de imágenes de pornografía infantil agravado por la reincidencia. Pide, además, siete años de libertad vigilada con posterioridad al cumplimiento de la pena privativa de libertad y la inhabilitación para ejercer cualquier oficio, retribuido o no, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad, por un plazo siete años superior a la pena de prisión a la que se le condene.