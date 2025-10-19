Muere un hombre de 84 años mientras se bañaba en una playa de Guardamar

Un hombre de 84 años ha fallecido este domingo cuando se bañaba en la playa Les Roquetes de Guardamar del Segura. El bañista, de nacionalidad polaca, ha sido rescatado del agua inconsciente por los servicios de socorrismo y otros bañistas que se encontraban en la zona, según testigos presenciales alrededor de las 14.20 horas.

Asistencia sanitaria

Los servicios sanitarios han desplazado a esta zona litoral dos ambulancias, un soporte vital básico y un SAMU o unidad medicalizada. El personal médico ha estado realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada al hombre durante más de tres cuartos de hora sin obtener respuesta.

La persona fallecida se encontraba junto a su familia de vacaciones en Guardamar, según ha podido confirmar INFORMACIÓN.

Un bañista ha fallecido en la playa Les Roquetes de Guardamar del Segura / D. Pamies

Sin malas condiciones

El estado de la mar era bueno y este domingo ondeaba la bandera verde, apta para el baño, en esta zona del litoral guardamarenco situada al sur del casco urbano.

La playa de Les Roquetes cuenta con servicio de vigilancia y socorrismo continuado y diario hasta el 31 de octubre, siendo Guardamar uno de los municipios que más prolonga la vigilancia con socorristas en la provincia.

Concurrido

Las suaves temperaturas siguen atrayendo mucho público a las playas de Guardamar, que siguen muy animadas en las horas centrales del día, especialmente durante los fines de semana. Los chiringuitos siguen abiertos y a quienes han ido a la playa a disfrutar no parece que el suceso les haya afectado. Como suele ser habitual en este tipo de situaciones los bañistas no se han movido ni un centímetro de sus lugares sobre la arena mientras los sanitarios intentaban reanimar al bañista.

Tampoco después, cuando los agentes de la Guardia Civil han custodiado el cuerpo tapado con una sábana sanitaria hasta la llegada de los servicios funerarios para trasladar el cadáver.

Una secuencia que se repite

Un porcentaje elevado de las muertes por ahogamiento que se producen en la provincia de Alicante todos los años responden al mismo perfil y se ha repetido de nuevo, desafortunadamente, este domingo en Guardamar: unas condiciones de baño en el mar óptimas, un bañista de edad avanzada y su hallazgo ya inconsciente en el mar tras sufrir un desvanecimiento previo.

Respeto

Las Fuerzas de Seguridad han pedido respeto a los medios de comunicación mientras intentaban realizar su trabajo informativo y captar imágenes porque los familiares se encontraban en la misma playa, aunque los bañistas realizaban vídeos y fotos con sus móviles al fallecido y no renunciaban a bañarse a escasos metros de la orilla donde se encontraba cubierto ya el cuerpo sin vida de esta persona.