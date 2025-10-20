Un ladrón disfrazado de operario apuñala a un trabajador que lo sorprendió robando en Riba-roja

Un violento ladrón que se ha abierto paso a navajazos en al menos dos asaltos ya está en prisión por orden judicial tras ser detenido por la Guardia Civil acusado del apuñalamiento de un trabajador de una empresa de Riba-roja que intentó retenerlo tras descubrirlo robando una caja con mercancía del interior del almacén.

Los hechos sucedieron el 16 de septiembre, pero ha sido ahora cuando la Guardia Civil de Riba-roja ha podido identificar al asaltante e imputarle no solo el robo, sino también el delito de lesiones. El sospechoso, de 39 años, vecino de Paterna y de nacionalidad española, está acusado, además, de otro intento de apuñalamiento muy similar, el sufrido por un ciudadano que trató de interceptarlo tras cometer un asalto a un establecimiento de móviles en Paterna, hecho que le imputa la Policía Nacional.

Así, la Guardia Civil ha apresado en Paterna al presunto ladrón, que acababa de cumplir una larga condena por delitos contra el patrimonio, y le ha imputado un delito de robo con violencia con resultado de lesiones graves por arma blanca.

Acuchillado en el hombro

Fue el pasado 16 de septiembre cuando el trabajador de la empresa del polígono de Riba-roja vio que un desconocido vestido con ropa muy similar a los de los empleados de esa firma, había accedido al almacén por el muelle de carga.

Al observar qué hacía y a dónde se dirigía, lo vio manipulando un palé y sustrayendo una caja con mercancía del interior. Cuando el ladrón intentó abandonar la empresa por el mismo muelle de carga por donde había accedido, el trabajador se encaró a él y lo interceptó, iniciando entre ambos un forcejeo, durante el cual el asaltante, con intención de poder huir del lugar, apuñaló con un cuchillo a su víctima en el hombro izquierdo, causándole lesiones en el músculo deltoides.

Aprovechando que el empleado se quedó aturdido por el dolor, el ladrón se fue a toda prisa del lugar en una furgoneta junto con un cómplice que le esperaba al volante del vehículo.

El herido tuvo que ser atendido por el personal de una ambulancia, que lo trasladó a un hospital para ser tratado de las heridas.

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, en una imagen de archivo. / Guardia Civil

Un cuchillo para robar un móvil

A partir de ahí, agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Riba-roja iniciaron las pesquisas con el fin de localizar a los autores del asalto. Finalmente, se pudo localizar el vehículo, siguiendo la trazabilidad del mismo, y se averiguó quienes eran los autores.

Ya en colaboración con la Policía Nacional, se supo que uno de los asaltantes, el ahora detenido, había cometido apenas unos días después otro robo con violencia en una tienda de telefonía móvil de Paterna, de donde se llevó al menos un terminal amenazando al empleado con un cuchillo. Segundos después, cuando huía un viandante trató de pararlo, pero el expresidiario se abrió paso amenazando al ciudadano con ese mismo cuchillo, que, por fortuna, no le llegó a clavar.

Finalmente, tras ser identificado, la Guardia Civil lo arrestó y lo entregó en el juzgado de guardia de Llíria, aportando en el atestado también la imputación del Cuerpo Nacional de Policía por el robo con violencia del móvil en Paterna. El juzgado de Llíria decretó ingreso en prisión provisional y sin fianza.