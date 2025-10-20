La banda del extintor reaparece con dos alunizajes en 20 minutos en estancos de València y Torrent

La Policía Nacional y la Policía Local de Torrent han logrado atrapar a uno de los cinco encapuchados de la banda del extintor después de cometer dos alunizajes, su especialidad, en sendos estancos en València y Torrent en un lapso de apenas veinte minutos. Es la primera vez que agentes policiales logran detener a alguno de los miembros de este grupo de ladrones que lleva meses suponiendo un quebradero de cabeza para todos los cuerpos policiales, de los que se han evadido varias veces en persecuciones que, en uno de los casos, por ejemplo, les llevó a recorrer 150 kilómetros -desde Albal hasta Sant Joan- a 200 kilómetros por hora. La captura del alunicero fue posible después de que se estrellara, entre Picanya y Paiporta, uno de los vehículos en los que huían de los vehículos policiales.

El arresto se produjo cerca de la seis de la madrugada del sábado, cuando los aluniceros escapaban de su segundo objetivo, un estanco de la capital de l'Horta Sud ubicado en la barriada de Parc Central de Torrent, un lugar perfecto para este tipo de golpe, a la salida del municipio por la autovía que enlaza Torrent con València. El arrestado, con antecedentes, es vecino de Benetússer: desde hace meses, los grupos de Policía Judicial que tratan de acabar con la carrera de estos aluniceros tenían claro que su escondrijo estaba en algún punto de l'Horta Sud.

Levante-EMV

De Benimámet a Torrent

Los hechos que han terminado con uno de los asaltantes detenido se produjeron en torno a la cinco de la madrugada de este sábado, 18 de octubre, cuando un grupo de encapuchados -probablemente cinco, aunque podrían ser seis- trataron de reventar la persiana metálica de un estanco en el valenciano barrio de Benimàmet, pero el golpe les salió mal y huyeron del lugar en los dos vehículos utilizados, ambos de la marca Audi: un todoterreno Q7 y una berlina A6, los dos, por supuesto, robados, el primero, en Catarroja, y el segundo, en Sagunt. ¿Destino? El siguiente objetivo: otra expendeduría de tabaco en Torrent.

Para entonces, ya estaban en alerta las patrullas en servicio tanto de la Policía Nacional, como las de las policías locales de València y área metropolitana y las de la Guardia Civil, en sobreaviso ya que los ladrones suelen actuar con mucha rapidez y con elevada frecuencia, siempre de madrugada. Por esa razón, en cuanto en la comisaría de Policía Nacional y en la de la Local recibieron una llamada desde el 112 alertando, gracias al aviso de un vecino, de la presencia de unos sospechosos en el establecimiento, ubicado en la ronda Vicente Pallardo, esquina con la calle Londres 48, salieron hacia allí varias patrullas de ambos cuerpos policiales. No habían pasado ni 20 minutos del asalto en Benimàmet.

A su llegada al estanco, que cuenta con cámaras de seguridad cuyas grabaciones ya han sido requisadas por el grupo de Policía Judicial de la comisaría de Torrent, los ladrones salieron precipitadamente y escaparon a bordo de ambos coches a través de la Plaza Concordia, la gran rotonda de entrada y salida a la capital comarcal en la que comienza la CV-366, el ramal que da acceso tanto a la autovía de Albal (CV-33) y entronca con la autovía de Torrent-València, la CV-36, garantizando en ambos casos una huida rápida.

El estanco donde se produjo el alunizaje en la madrugada del sábado. / Levante-EMV

Rescataron a dos y el tercero fue detenido

La persecución continuó hacia València y, a la altura de Picanya, los delincuentes giraron bruscamente hacia ese municipio y Paiporta, con el Q7 abriendo camino. Sin embargo, el A6 acabó estrellándose, por lo que sus tres ocupantes abandonaron el coche y salieron corriendo hacia el todoterreno, que se detuvo al ver lo sucedido para recoger a sus compinches. Dos de los aluniceros sí lograron su objetivo, pero el tercero, C. C. S., vecino de Benetússer y con antecedentes por delitos contra el patrimonio, se quedó descolgado y acabó detenido por los policías que lo perseguían, mientras sus compinches se perdían hacia la zona cero de la dana.

Este grupo, bautizado como 'la banda del extintor' porque utilizan ese dispositivo tanto para rociar a la policía durante las persecuciones como para vaciar el polvo de los dispositivos en el habitáculo de los coches robados antes de abandonarlos para evitar que tomen sus huellas o su ADN, lleva a sus espaldas más de una veintena de asaltos desde febrero pasado y, entre otros, se les cree responsables del que sería su golpe estrella, hasta ahora, el de la tienda de zapatos y bolsos de lujo Chapeau, en la calle Hernán Cortés, en el corazón comercial de la ciudad de València.