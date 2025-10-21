Detenido en un control en Elche con un arma policial cargada

La Policía Local de Elche ha recuperado una pistola con los datos del registro borrados que permita seguirle el rastro. La intervención se ha producido durante un control rutinario realizado días atrás a vehículos en la partida de Carrús, según informó la Jefatura Local a través de un comunicado. Por estos hechos ha sido detenido un varón, acusado de un delito de tenencia ilícita de armas, lo que lleva aparejadas penas de uno a tres años de prisión. El juzgado ordenó su puesta en libertad con cargos a la espera de la instrucción del caso.

El arma estaba cargada con munición real y el vehículo que conducía el sospechoso llevaba matrícula extranjera, aunque era de alquiler. Otro dato muy extraño del que sospechan los investigadores. Por si fuera poco, la pistola era una Glock 19 de quinta generación, un modelo que comúnmente es utilizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero también por muchos policías locales. Es un arma muy especial, sin ranuras para los dedos en la empuñadura, el cargador es de doble pila y el liberador de la corredera es para usuarios ambidiestros, de ahí su uso tan generalizado.

Un agente establece un control de seguridad en Elche / Áxel Álvarez

Lista para ser disparada

Los agentes también encontraron dentro del turismo un cargado de munición que se incautaron. Además de tener un proyectil en la recámara, listo para ser disparado, los agentes comprobaron que el número de serie estaba manipulado; es decir, que es imposible conocer su origen aunque haya sido denunciada su desaparición. Con ello no se le puede seguir el rastro, un arma que tiene venta en el mercado negro de los delincuentes bien para defenderse o intimidar. La Jefatura Local no facilita más información sobre el arrestado, que fue conducido a la Comisaría de Elche para continuar con las diligencias.