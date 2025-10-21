En Villaverde
La Policía detiene a un hombre por matar a puñaladas a su expareja de 21 años en Madrid
De confirmarse la principal hipótesis de los investigadores, se trataría del segundo crimen machista del año en Madrid
Héctor González
La Policía Nacional han detenido esta madrugada a un hombre acusado de matar a puñaladas a su expareja, una joven de 21 años, en el distrito madrileño de Villaverde. Los hechos tuvieron lugar este lunes por la tarde, cuando Emergencias recibió el aviso de un posible crimen violento en una vivienda situada en el número 3 de la calle Astilleros.
Al llegar al lugar, los agentes de Seguridad Ciudadana encontraron el cuerpo sin vida de una mujer con varias heridas de arma blanca en el pecho. Los servicios sanitarios únicamente pudieron confirmar su fallecimiento. Una niña de 12 años fue quien encontró el cadáver y dio aviso, según confirman fuentes policiales, que aclaran que no era hija de la pareja.
Hasta la vivienda se desplazaron agentes del grupo V de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid y del DEVI de Policía Científica, que iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del crimen, que apunta a un caso de violencia machista - el que sería el segundo del año en la región, tras la mujer asesinada en Getafe por su marido el pasado junio-.
Las primeras gestiones policiales permitieron identificar al presunto autor, un hombre de 30 años, y seguir su rastro hasta un piso en Torrejón de Ardoz, donde fue localizado y arrestado esta madrugada con apoyo de unidades de la UPR.
- La cresta del Ágora que nunca fue (ni será): 11 millones abandonados en el viejo cauce
- Un técnico de Emergencias confirma a la jueza de la dana que acabó a las 14 horas del 29-O y 'aún no se había convocado el Cecopi
- Abre el plazo para pedir las ayudas de 500 y 600 € a alumnos afectados por la dana
- La jueza de la dana afirma que los barrancos Horteta y Gallego ya provocaron 'muertes por ahogamiento' antes del Cecopi
- Dolor en Patraix por el fallecimiento de la fallera mayor del 50A de la falla Humanista Mariner
- La venta de entradas de la Oreja de Van Gogh en el Roig Arena se retrasa
- Las lluvias auguran una campaña de setas histórica
- Catalá ofrece a la Diputación el ruinoso Palacio de Montortal para usos culturales