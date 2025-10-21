Hallan muerto dentro de un contenedor de basuras al exmarido de la alcaldesa de Almassora

Estupor en Almassora después de que los operarios del servicio de recogida de residuos de Castelló se encontraran en la madrugada del domingo algo que no esperaban: dentro de un contenedor, recogido en la calle Pérez Galdós, se toparon con el cadáver de un hombre de unos 45 años que resultó ser Vicente Domínguez, ex marido de la alcaldesa de ese municipio castellonense de la Plana Alta de algo más de 26.000 habitantes.

Primeras conclusiones de la autopsia

Las primeras conclusiones de la autopsia hacen sospechar que el hombre habría sufrido una agresión y se cree que pudo ser arrojado al interior del contenedor malherido, pero vivo. De hecho, los investigadores de la Policía Nacional esperan el resultado de las pruebas forenses para confirmar o desmentir la principal hipótesis de trabajo, que es que el fallecimiento se habría debido a la acción de la prensa del camión de basuras y no a las lesiones previas.

La noticia del hallazgo corrió rápidamente por la localidad vecina de la capital de la Plana, puesto que el fallecido era una persona muy conocida en el municipio, no solo por su condición de exmarido de la actual primera edila de Almassora, sino por su propia trayectoria profesional y personal.

Los hechos fueron descubiertos antes de las 5.00 horas del domingo, cuando los trabajadores realizaban su habitual recorrido de recogida de basuras. Cuando llegaron a la avenida Pérez Galdós, justo entre el Parque Ribalta y la Plaza de Toros de Castelló, se detuvieron en uno de los contenedores para vaciarlo, como tantas veces hacen durante su turno.

El método de recogida actual, que será modernizado en breve, funciona con dos operarios que abocan el contenedor -aún son del tipo abierto- al camión, desde donde un sistema de elevación ancla por los laterales el depósito, lo iza y lo vuelca hacia el interior. Una vez vaciado, lo deposita nuevamente en la calzada y los trabajadores lo ruedan de nueva hasta su ubicación. Antes de eso, tras cada descarga, accionan manualmente mediante un botón la prensa interior del camión para ir optimizando el espacio de almacenamiento y dar cabida a los residuos de todo el municipio.

Según la información a la que ha tenido acceso Levante-EMV, habría sido en ese momento cuando los operarios vieron lo que parecía una extremidad humana y pararon de inmediato el mecanismo. En cuanto confirmaron sus sospechas, dieron la voz de alerta y acudieron patrullas de la Policía Local y de la Policía Nacional, cuerpo este que se ha hecho cargo de la investigación.

Con ayuda de los trabajadores de la empresa que tiene la concesión de la recogida de residuos urbanos en el municipio, el cuerpo fue liberado y trasladado por orden del juez de guardia al Instituto de Medicina Legal (IML) de Castelló, donde este lunes se le empezó a practicar la autopsia.

Imagen de un contenedor en la avenida Pérez Galdós en Almassora / Levante-EMV

Varios tipos de lesiones

Los primeros trabajos forenses han permitido detectar dos tipos de lesiones, las provocadas por la prensa del camión y otras, compatibles con una agresión que obviamente se produjo con antelación como es el caso de un hematoma en un ojo, que aparenta ser producto de un golpe propinado con un puño o con un objeto contundente.

Así las cosas, la hipótesis que barajan los investigadores es que Vicente Domínguez, padre de una niña de 5 años, habría sido víctima de una agresión, probablemente de una paliza, que le habría dejado maltrecho. Se cree que los agresores acabaron arrojándolo al interior del contenedor, casi con toda seguridad, en estado inconsciente. El cuerpo, han explicado fuentes próximas a la víctima, apareció pulcramente vestido, portando un chaleco acolchado y zapatillas deportivas de una reconocida marca.

El mismo domingo por la mañana, los agentes de la Policía Nacional ya comenzaron a buscar cámaras de seguridad en las inmediaciones que les permitan reconstruir lo sucedido e identificar al agresor o agresores del fallecido. De momento, hay varios establecimientos en esa plaza dotados con cámaras, entre ellos un bingo muy próximo al punto donde estaba el contenedor, según esas mismas fuentes.

Los agentes tratan de investigar si había quedado con alguien

Así mismo, los agentes ya han solicitado al juzgado autorización para realizar el volcado de su teléfono móvil y los dispositivos electrónicos de los que dispusiera, así como para tener acceso a todas sus redes sociales. Se trata de conocer quién era su círculo más próximo y saber si esa noche, la del sábado, había quedado con alguien y dónde.

Además, tanto el camión como el contenedor han sido precintados y trasladados a un lugar seguro en el que están siendo sometidos a una minuciosa inspección ocular por parte de la Policía Científica, con el fin de buscar cualquier objeto o indicio que pueda servirle a los investigadores para identificar a quien arrojó al herido dentro del depósito de basuras urbanas.

En este sentido, fuentes de la comisaría provincial de la Policía Nacional en Castelló explicaron a este diario que «la investigación sigue abierta a la espera del resultado forense, de los indicios recogidos en el lugar de los hechos y de la toma de declaraciones de testigos».

Muy conocido en Almassora, Vicente Domínguez tenía una empresa llamada Geserinfo, que ofrecía gestión y servicio de terminales de punto de venta (TPV) con tarjeta a comercios de la provincia de Castellón. La compañía del fallecido también realizaba trabajos de videovigilancia, controles de acceso y desarrollo web para autónomos, entre otras gestiones y servicios informáticos. En el pasado formó parte de la vida social de Almassora, como en el Scout Tramuntana, del cual fue responsable.