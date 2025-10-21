En libertad con cargos el único detenido de la banda del extintor tras los alunizajes en estancos de València y Torrent

El único miembro detenido, por ahora, de la banda del extintor a la que la Policía achaca cerca de una veintena de alunizajes en ocho meses ha logrado sortear la prisión. S. C. C., arrestado a primera hora del sábado en Torrent, durante la persecución policial que siguio al segundo asalto a un estanco de esa noche, tal como ha adelantado este lunes en exclusiva Levante-EMV, ha quedado en libertad con cargos por orden de la jueza de Instrucción 2 de Torrent, en funciones de guardia.

La magistrada ha adoptado esta decisión, entre otras razones, porque la Fiscalía no ha estado presente, de manera que nadie ha pedido el ingreso en prisión, así que la jueza, una vez examinados los hechos y escuchado al letrado del detenido, Manuel Sánchez, ha adoptado la decisión de decretar libertad provisional sin fianza.

Eso sí, mientras la Policía Nacional y la Guardia Civil rematan la investigación sobre este grupo criminal especializado en el asalto a estabecimientos utilizando vehículos robados de gran potencia para estamparlos contra los locales, lo que se conoce como alunizaje, el único imputado por esos hechos que ha sido apresado por ahora deberá comparecer todos los lunes en el juzgado para firmar, con el fin de demostrar que no tiene intención de sustraerse a la acción de la Justicia.

Los propietarios del estanco asaltado en Torrent han colocado el cartel de "cerrado por robo". / Teresa Domínguez

S. C. C., con antecedentes policiales y vecino de Benetússer, ha estado arropado por varios familiares que han esperado estoicamente cerca de la puerta del juzgado desde las ocho de la mañana hasta que el presunto alunicero ha llegado a la sede judicial de Torrent en un coche radiopatrulla de la Policía Nacional, escoltado por tres agentes, cerca de las 14.30 horas.

El inculpado se ha acogido a su derecho a no declarar, como ya había hecho un día antes con los agentes del grupo de Policía Judicial de la comisaría de Torrent, que han instruido las diligencias.

Dos golpes en menos de 20 minutos

Tal como adelantó ayer Levante-EMV, agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Torrent lograron atrapar a uno de los cinco encapuchados de la banda del extintor después de cometer dos alunizajes, su especialidad, en sendos estancos en València y Torrent en un lapso de apenas veinte minutos.

Esta ha sido la primera vez que agentes policiales logran detener en plena acción a alguno de los miembros de este grupo de ladrones que lleva meses suponiendo un quebradero de cabeza para todos los cuerpos policiales, de los que se han evadido varias veces en persecuciones de alto riesgo que, en uno de los casos, por ejemplo, les llevó a recorrer 150 kilómetros -desde Albal hasta Sant Joan- a 200 kilómetros por hora para burlar a la Policía y a la Guardia Civil. La captura del alunicero fue posible después de que se estrellara, entre Picanya y Paiporta, uno de los vehículos en los que huían de los coches policiales.

El arresto se produjo cerca de la seis de la madrugada del sábado, cuando los aluniceros escapaban de su segundo objetivo, un estanco de la capital de l'Horta Sud ubicado en la barriada de Parc Central de Torrent, un lugar perfecto para este tipo de golpe, ya que está ubicado justo a la salida del municipio por la autovía que enlaza Torrent con València. El arrestado, con antecedentes, es vecino de Benetússer: desde hace meses, los grupos de Policía Judicial que tratan de acabar con la carrera de estos aluniceros tenían claro que su escondrijo estaba en algún punto de l'Horta Sud.

El A6, robado en Sagunt y el Q7, en Catarroja

Los hechos que han terminado con uno de los asaltantes detenido se produjeron en torno a la cinco de la madrugada de este sábado, 18 de octubre, cuando un grupo de encapuchados -probablemente cinco, aunque podrían ser seis- trataron de reventar la persiana metálica de un estanco en el valenciano barrio de Benimàmet, pero el golpe les salió mal y huyeron del lugar en los dos vehículos utilizados, ambos de la marca Audi: un todoterreno Q7 y una berlina A6, los dos, por supuesto, robados, el primero, en Catarroja, y el segundo, en Sagunt. ¿Destino? El siguiente objetivo: otra expendeduría de tabaco en Torrent.

Para entonces, ya estaban en alerta las patrullas en servicio tanto de la Policía Nacional, como las de las policías locales de València y área metropolitana y las de la Guardia Civil, en sobreaviso ya que los ladrones suelen actuar con mucha rapidez y con elevada frecuencia, siempre de madrugada.

Por esa razón, en cuanto en la comisaría de Policía Nacional y en la de la Local recibieron una llamada desde el 112 alertando, gracias al aviso de un vecino, de la presencia de unos sospechosos en el establecimiento, ubicado en la ronda Vicente Pallardo, esquina con la calle Londres 48, salieron hacia allí varias patrullas de ambos cuerpos policiales. No habían pasado ni 20 minutos del asalto en Benimàmet.

El presunto alunicero detenido, ayer, a su llegada a los juzgados de Torrent. / Germán Caballero

Se llevaron 40.000 euros en tabaco

A su llegada al estanco, que cuenta con cámaras de seguridad cuyas grabaciones han sido requisadas por el grupo de Policía Judicial de la comisaría de Torrent, los ladrones salieron precipitadamente y escaparon a bordo de ambos coches a través de la Plaza Concordia, la gran rotonda de entrada y salida a la capital comarcal en la que comienza la CV-366, el ramal que da acceso tanto a la autovía de Albal (CV-33) y entronca con la autovía de Torrent-València, la CV-36, garantizando en ambos casos una huida rápida.

Les dio tiempo a arramblar con cartones de los tabacos más caros, hasta un botin estimado de 40.000 euros que tiraron dentro de los coches, aparcados sobre la acera y encarados hacia la autovía,, en los que emprendieron la huida chirriando ruedas.

El estanco donde se produjo el alunizaje en la madrugada del sábado. / Levante-EMV

Rescataron a dos y el tercero fue detenido

Varias patrullas salieron en su persecución, que continuó a altísima velocidad hacia València. A la altura de Picanya, los delincuentes giraron bruscamente a su derecha, hacia ese municipio y Paiporta, con el Q7 abriendo camino.

Sin embargo, el A6 acabó estrellándose, por lo que sus tres ocupantes abandonaron el coche y salieron corriendo hacia el todoterreno, que se detuvo al ver lo sucedido para recoger a sus compinches. Dos de los aluniceros sí lograron su objetivo y se subieron al vehículo, pero el tercero, S. C. C., vecino de Benetússer y con antecedentes por delitos contra el patrimonio, se quedó descolgado y acabó detenido por los policías que lo perseguían, mientras sus compinches se perdían hacia la zona cero de la dana.

El Q7, otra vez rociado con polvo extintor

Este grupo, bautizado como 'la banda del extintor' porque utilizan ese dispositivo tanto para rociar a la policía durante las persecuciones como para vaciar el polvo de los dispositivos en el habitáculo de los coches robados antes de abandonarlos para evitar que tomen sus huellas o su ADN, lleva a sus espaldas más de una veintena de asaltos desde febrero pasado y, entre otros, se les cree responsables del que sería su golpe estrella, hasta ahora, el de la tienda de zapatos y bolsos de lujo Chapeau, en la calle Hernán Cortés, en el corazón comercial de la ciudad de València.

De momento, se han quedado sin 'herramientas', ya que el A6 quedó destrozado tras el accidente que puso fin en Picanya a la persecución policial -la Policía Científica lo ha inspeccionado al milímetro en busca de ADN y huellas de sus ocupantes- y el todoterreno Q7 lo abandonaron durante la madrugada siguiente, después de sortear de nuevo a la Policía en el polígono Mas del Jutge de Torrent a las 24 horas de la detencion de S. C. C., en Manises. Eso sí, no sin antes rociar el interior con polvo extintor para borrar los vestigios de su paso por ese vehículo.