La víctima de Pedralba fue encontrada 31 kilómetros aguas abajo de donde desapareció

Prioridad absoluta. Es la categorización que la Guardia Civil le ha dado a las muestras biológicas tomadas al cadáver que se presume de José Javier Vicent Fas, Javi, el hombre de 64 años desaparecido durante la dana del 29-O en Pedralba, para confirmar oficialmente mediante pruebas de ADN que los restos encontrados en la ribera del Túria a su paso por Manises, tal como informó Levante-EMV este martes, son los suyos.

Fuentes del Instituto Armado han confirmado que la muestra, tomada durante la autopsia que empezó a practicársele al cadáver este miércoles en el Instituto de Medicina Legal (IML) de València, ha sido llevada personalmente al Departamento de Biología del Laboratorio central de Criminalística de la Guardia Civil, con sede en Madrid, por agentes de esa especialidad de la Comandancia de València para que pueda ser aislado el perfil genético de la muestra y cotejarlo en el menor tiempo posible con la evidencia indubitada para certificar oficialmente que los restos encontrados son los de Javi. Se trata, en definitiva, de poder dar una respuesta lo más rápida posible a Susana Vidal, esposa de Javi, que lleva un año pendiente de que encuentren a su marido.

"Pasa muchísima agua por delante de casa"

Tal como ha venido informando este diario, Susana perdió ese día a su marido y a su hija, Susana, de 30 años y con síndrome de Down. Ambos se encontraban en la casa de campo que el matrimonio tenía en Pedralba, muy cerca del barranco de Cuchilla -un cauce seco que nace en los montes de Chiva y muere en el Túria a la salida del citado municipio de Los Serranos, y por el que ese día bajaba el agua completamente embravecida, como en el resto de las torrenteras-, donde pasaban unos días. Susana Vidal había tenido que interrumpir su descanso con ellos porque el lunes trabajaba, por lo que, tras dejarla el domingo en el piso familiar, en València, Javi regresó con su hija a Pedralba, donde la barrancada les sorprendió esa tarde.

Operarios de Tragsa y la Guardia Civil revisan la tierra donde estaba sepultado el cuerpo. / Miguel Ángel Montesinos

Sobre las seis, envió un último mensaje a su mujer informándole de la situación: "Pasa muchísima agua por delante de casa". No se volvió a saber nada de ellos, ni de los dos vehículos de la familia: un turismo y una furgoneta que llevaba tiempo estacionada ante la vivienda, ya que apenas la usaban. Dos días más tarde, el 31 de octubre, fue hallado el cuerpo sin vida de la chica, Susana, en la playa del Mareny Blau, a 75 kilómetros exactos de la casa, 51 de río y otros 24 arrastrado por las corrientes marinas hacia el sur.

Desde aquel día, nada de nada de Javi, pese a los rastreos y a la remoción de tierras. Hasta las cinco de la tarde de este martes, tal como informó este diario, cuando el maquinista de una retroexcavadora que participa en la limpieza del cauce y las riberas del Túria para la empresa pública Tragsa, a petición de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), encontró su cuerpo sepultado en barro y cañas, entre el río y la acequia de Faitanar, poco más de cien metros al sur del Azud de Quart, casi bajo el puente por el que la autovía A-7 cruza sobre el Túria. Como el resto de las víctimas de la dana localizadas en los cauces y los barrancos, el cuerpo carecía de ropa.

El efecto preservador de la arcilla

El cadáver, muy conservado pese al tiempo transcurrido precisamente por el efecto preservador de la arcilla humedecida, fue descubierto al remover un montículo de tierra extraída del río durante el proceso de limpieza que la CHJ emprendió poco después de la dana no solo para retirar las toneladas de desechos, lodos y cañas que han transformado la orogenia del Túria, sino para mejorar su capacidad y resistencia ante la previsible llegada de futuras riadas.

El cadáver fue levantado por orden del Juzgado de Instrucción 3 de Quart de Poblet, en funciones de guardia, y trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML), donde este miércoles ha comenzado el estudio forense para determinar las causas de la muerte, que probablemente sea por ahogamiento -la mayoría de las 229 víctimas mortales fallecieron por ese motivo, aunque en muchos casos la autopsia estableció como causa los politraumatismos sufridos durante el violento arrastre de las aguas-.

La identificación, prioridad absoluta

La prioridad, sin embargo, es establecer cuanto antes de manera oficial que se trata de José Javier Vicent Fas, para poder llevar algo de paz a su mujer, Susana. Para ello, se han tomado muestras de los alveolos dentales y del fémur para poder extraer ADN y se le ha realizado un estudio odontológico. Lo más probable, sin embargo, es que la identidad sea establecida mediante la prueba genética y no con el estudio comparativo de la dentadura.

Mientras, agentes de la Guardia Civil y empleados de Tragsa revisaron de nuevo en la mañana de este miércoles el túmulo de tierra del que fue recuperado el cuerpo en busca de posibles restos, con resultado negativo.