Tráfico drogas
Detenido por transportar casi 18 kilos de marihuana en el aeropuerto de Manises
Preguntado en la aduana por si tenía algo que declarar, dijo que no, con lo que se realizó un escáner de rayos X que reveló una gran masa de materia orgánica en la maleta
La Guardia Civil ha detenido en el aeropuerto de Manises a un hombre que portaba 17.800 gramos de marihuana en la maleta, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.
Los hechos sucedieron el pasado 5 de octubre, cuando un viajero que venía de un país del sudeste asiático y que portaba una maleta de grandes dimensiones despertó las sospechas de los guardias civiles.
Positivo en cannabis
Preguntado en la aduana por si tenía algo que declarar, dijo que no, con lo que se realizó un escáner de rayos X que reveló una gran masa de materia orgánica en la maleta.
Una vez abierta la maleta en presencia del viajero, se observaron varios paquetes de plástico que contenían lo que parecía ser marihuana envasada al vacío. Se sometió la sustancia a un test reactivo que marcó positivo en cannabis.
Posteriormente se pesó el contenido de la maleta, que arrojó 17.800 gramos de marihuana, lo que constituye un delito contra la salud pública. Por estos hechos ha sido detenido un hombre español, de 26 años.
Más de 100 kilogramos de marihuana
En total se han detectado e intervenido más de 100 kilogramos de marihuana en ese mismo aeropuerto en vuelos desde el sudeste asiático en los últimos meses.
La actuación ha sido llevada a cabo por agentes del servicio fiscal del aeropuerto de Manises. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Quart de Poblet.
