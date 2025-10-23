Roban a un turista una mochila con 5.000 euros en efectivo en un hotel del centro de València

Un simple descuido pudo salirle muy caro a un turista extranjero que había venido de visita a la capital y que fue víctima de un robo mientras hacía el check-in en el hotel en el que se alojaba, en pleno centro histórico de la ciudad. Los ladrones, dos hombre de 23 y 31 años respectivamente, aprovecharon que su víctima había dejado sus pertenencias en el hall de entrada del alojamiento mientras realizaba el registro de entrada para robarle la mochila, en la que además de guardar toda su ropa, llevaba un ordenador portátil, un teléfono móvil de alta gama y 5.000 euros en efectivo, en distintas divisas. En total, los objetos sustraídos estaban valorados en más de 9.000 euros.

Los hechos de los que ahora informa la Policía Nacional a través de un comunicado ocurrieron a principios de octubre, cuando el turista se percató de que había desaparecido su mochila negra de cuero, que había dejado en el suelo de la entrada mientras se registraba en el hotel. Tras denunciar la sustracción y facilitar algunas características de los sospechosos, agentes adscritos al Grupo de Respuesta Inmediata a la Criminalidad (GRIC), pusieron en marcha una investigación realizando una inspección ocular de la zona vestidos de paisano con el objetivo de dar caza a los ladrones.

Pillado con la mochila en el centro

Poco tardaron en localizar a uno de ellos, un varón que circulaba por la calle Xátiva, a la altura del cruce con la avenida Marqués de Sotelo, que coincidía plenamente con la descripción facilitada y que, además, llevaba consigo la mochila que había sido sustraída. Ante las múltiples evidencias de que se trataba de uno de los autores de robo, los agentes se identificaron y le dieron el alto. El sospechoso, por su parte, trataba por todos los medios esquivar la actuación policial, mostrando un estado de nerviosismo que hacía saltar las alarmas de lo que ya era casi evidente.

La confirmación de que estaban ante uno de los cacos llegó cuando los policías le realizaron un cacheo superficial, encontrando en uno de los bolsillos del pantalón un fajo de dólares. Posteriormente, al revisar la mochila, localizaron el móvil y el portátil del turista, que los había envuelto en papel de plata con para burlar los programas de rastreo que permitirían localizar los aparatos electrónicos. Encontraron, además, un sobre con dinero en efectivo de diferentes países, entre ellos euros, dólares americanos, libras esterlinas y rublos rusos. Al completar el cacheo los agentes localizaron en el interior de la mochila varios pasaportes, cargadores, unas gafas y un neceser, objetos que coincidían con los que habían sido robados en el hotel, valorados en total en cerca de 9.000 euros.

El otro fue interceptado en los juzgados

Así, los policías detuvieron a este primer sospechoso como presunto autor de un delito de hurto. El segundo, por su parte, fue arrestado en las inmediaciones de la sede judicial en la que iba a ser juzgado por hechos similares, tras ser identificado por agentes del Grupo de Delincuencia Urbana de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia, quienes estaban al tanto de los hechos y habían iniciado algunas pesquisas previas para dar con su identidad. Al tener la confirmación de que se trataba de él, y a sabiendas de que tenía que acudir a los juzgados, los agentes lo interceptaron en las proximidades, deteniéndolo también como acusado en una causa abierto por un delito de hurto.

Según detalla la Policía Nacional, los arrestados, dos varones de 23 y 31 años respectivamente, con antecedentes policiales por hechos similares y en situación irregular en España, fueron puestos a disposición judicial tras ser interrogados en la comisaría de la Policía Nacional. Si bien no han trascendido las medidas cautelares impuestas por el juzgado de instrucción en funciones de guardia, se sabe que las pertenencias fueron recuperadas y entregadas a su legítimo dueño.

¿Cómo evitar este tipo de hurtos?

Para evitar ser víctima de este tipo de hurtos, cada vez más frecuente en las grandes ciudades, la Policía Nacional aconseja a los turistas seguir una serie de pautas, entre las que destaca no perder de vista en ningún momento las pertenencias y no llevar todos los objetos de valor en el mismo lugar. En este sentido, recomiendan distribuirlos en distintos bultos, ya sean mochilas, bolsos, riñoneras o incluso bolsillos. Además, es aconsejable no dejar a la vista los objetos de valor.

En esta ocasión, y gracias a la rápida actuación policial, el turista ha podido recuperar todos sus enseres. Una historia que, esta vez, ha terminado con un final feliz y dos ladrones detenidos.