Detenido el autor de la oleada de robos en comercios de Benimaclet

Satisfacción entre los comerciantes de Benimaclet tras conocer la esperada noticia de que el "lladre del mes" ha sido detenido. Así bautizó irónicamente una de sus víctimas al autor de esta oleada de robos que desde hace unas semanas había generado una sensación de inseguridad en la zona, tras asaltar dos decenas de tiendas y locales de restauración del barrio.

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, se trata de un varón de 33 años de edad con múltiples antecedentes por robos con violencia, del que se tiene la sospecha que asaltó mediante el uso de la fuerza hasta 19 establecimientos, de Benimaclet a los que accedía tras forzar persianas o rejas. Junto al principal investigado, la policía ha detenido también a otras dos personas, la pareja de este y otro hombre, quienes presuntamente le habrían ayudado durante algunos robos a sustraer el dinero de la caja registradora y dispositivos electrónicos.

Usaban gatos hidráulicos

Tras tener conocimiento este verano de que en la Comisaría de Distrito de Exposición se habían presentado diversas denuncias en las que comerciantes, en su mayoría de Benimaclet, manifestaban haber sido víctimas de robos en sus respectivos establecimientos, agentes de Policía Judicial pusieron en marcha una investigación. Fruto de las primeras pesquisas, los investigadores pudieron identificar y detener el pasado 18 de septiembre a dos hermanos como presuntos autores de ocho robos con fuerza. Los asaltos, según puso constatar la policía, se cometían mediante el uso de gatos hidráulicos para forzar los accesos y poder acceder.

En otras ocasiones, aprovechaban directamente su escasa corpulencia para introducirse por las rejas. La investigación desveló que una tercera persona había colaborado con los hermanos en la comisión de estos hechos delictivos, por lo que también fue detenida y puesta a disposición judicial. Sin embargo, tras comparecer ante el juez de guardia, los presuntos ladrones fueron puestos en libertad. Lejos de aprender la lección, los cacos consiguieron asaltando negocios. De hecho, pocos días después se tuvo constancia de ocho nuevos asaltos que se habían cometido con un idéntico modus operandi.

Gracias a las indagaciones de los agentes, confirmaron que el autor principal de esta nueva oleada de robos era uno de los dos hermanos que había sido detenido en septiembre, por lo que los agentes lo detuvieron nuevamente el pasado 15 de octubre. En dicha ocasión, el sospechoso volvió a quedar en libertad. Eso sí, esta vez por poco tiempo. Y es que tras efectuar una entrada y registro en su domicilio, la policía localizó numerosos efectos procedentes de los robos, cuyos legítimos propietarios habían denunciado su sustracción. Entre los objetos que fueron intervenidos destaca un patinete, una tablet o un ordenador portátil, objetos que fueron devueltos posteriormente a sus legítimos dueños.

Tercera detención

La detención del buscado ladrón llegaba en la tarde de este jueves, cuando fue detenido por tercera vez por la Policía Nacional después de que los agentes pudieran determinar su participación en tres nuevos robos con fuerza cometidos entre los días 18 y 21 de octubre. Ahora, como es habitual en este tipo de procedimientos, está previsto que en las próximas horas el arrestado pase a disposición del Juzgado de Instrucción número 19 de València, quien en funciones de guardia deberá acordar las medidas provisionales que se le imponen al acusado.

Imagen difundida por el dueño de un local que el detenido asaltó la noche del 25 de octubre. / Goatxa

Junto a él, también serán trasladados su pareja y un tercer hombre, a los que se les imputan un total de 19 robos con fuerza perpetrados entre marzo de 2022 y octubre de 2015, la mayoría cometidos por parte del principal sospechoso. Ahora, como dice el dicho popular, los comerciantes de Benimaclet confían en que a la tercera vaya la vencida.