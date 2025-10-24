Juzgan al autor de un tiroteo en la puerta de un casal fallero de Sueca

Las diferencias entre dos hombres que habían mantenido una disputa, y que se citaron en un casal fallero de Sueca al día siguiente para resolver los problemas mediante el uso de la violencia, se ha saldado con cuatro personas sentadas en el banquillo de los acusados por participar en una pelea que acabó en un tiroteo y una posterior paliza al autor de los disparos. Los hechos ocurrieron la madrugada del 1 de abril de 2024, sobres las 3.00 horas, cuando los dos principales involucrados quedaron en el casal de la falla "18 de julio" de la localidad de la Ribera. Un encuentro con intenciones premeditadas al que uno de ellos acudió armado con una extensible y una pistola, mientras que el otro lo hizo acompañado de tres amigos y su hermano menor.

El resultado: uno de ellos herido por arma blanca y el autor del tiroteo con lesiones leves por la agresión que sufrió después de que se le quedara el arma atascada, momento en el que aprovecharon los otros cuatro implicados del banco contrario para perseguirle, quitarle el arma y atacarlo. Ahora, el hombre que acudió armado con una pistola semiautomática de calibre 6,35 mm se enfrenta a 18 años y medio de prisión como presunto autor de dos delitos de homicidio doloso en grado de tentativa, un delito de amenazas no condicionales y otro de tenencia ilícita de armas. Los otros cuatro implicados, por su parte, se exponen al pago de una multa de 675 euros como responsables de un delito leve de lesiones.

De fiesta tras la reyerta

Durante el juicio que ha arrancado este jueves en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, y que continuará este viernes, los cinco acusados -el pistolero y los cuatro jóvenes del otro bando- se han acogido a declarar al final del juicio, por lo que habrá que esperar para conocer sus respectivas versiones. Sí que han hablado el joven que resultó herido por el impacto de una bala y otro de los amigos, quienes han argumentado que esa noche los dos rivales quedaron "para hablar" tras pelearse la noche anterior. Ellos acompañaron a su amigo, que así se lo había pedido, "para controlar si el otro iba acompañado", porque, han alegado, "la noche anterior le pegaron una paliza en grupo".

Mientras permanecían ocultos en una esquina, escucharon varias detonaciones y vieron como su amigo consiguió escapar. Fue entonces cuando, han sostenido, el pistolero comenzó a disparar contra ellos desde una distancia de "cuatro o cinco metros" tras darse cuenta de que estaban ahí. Una de esas balas impactó contra uno de ellos. "Me di cuenta de que tenía el brazo hinchado y vi que me había dado", afirma la víctima, quien acusa al agresor de agredirle con la extensible antes de huir, causándole la fractura de un dedo. Sin embargo, tras la reyerta y a pesar de las lesiones, el herido y otros dos amigos, descartaron ir al hospital y optaron por ir a una discoteca de Cullera, donde presuntamente entregaron el arma con el que se había producido el tiroteo a un trabajador del local, amigo de ellos. Así lo ha admitido el propio empleado y lo manifestaron los jóvenes durante la fase de instrucción, aunque durante el juicio han esgrimido no recordarlo. "Fui a recomendarle que lo denunciara", ha sostenido el herido.

Dos heridos

Según sostiene la acusación pública, la madrugada del 1 de abril de 2024 R.M. y J.U.E. se citaron en el casal fallero para "dirimir sus discrepancias" tras mantener una discusión previa. A su llegada, el primero se bajó de la scooter armado con una extensible y una pistola y "con ánimo de quitarle la vida" le descerrajó dos tiros al segundo mientras le insultaba. El joven al que iban dirigidas las balas consiguió escapar sin resultar herido, momento en el que comenzó a disparar contra sus amigos. El tercer disparo impactó en el antebrazo de uno de ellos. Cuando se disponía a volver a detonar el arma, esta se encasquilló, momento en el que el resto de acusados aprovechó para perseguirle y desarmarlo. Una vez reducido y "con ánimo de menoscabar su integridad física", los tres amigos le golpearon en la cabeza, en la cara y en los brazos, dejándolo en el suelo y huyendo del lugar en sus respectivos coches.

Como consecuencia del disparo, un joven sufrió lesiones consistentes en orificio de entrada en el antebrazo derecho, además de la fractura del cuarto dedo de la mano izquierda y diversos hematomas provocados por los golpes que presuntamente le propinó el pistolero con la extensible. Este, por su parte, fruto de la agresión sufrida, sufrió un traumatismo craneoencefálico, cefalea y múltiples escoriaciones en el ojo izquierdo. Ambos reclaman que se les indemnice por las lesiones sufridas, que le afectaron a su calidad de vida entre 30 y 45 días al primero y doce días al segundo.

Amenazó con "agujerear" a su padre

Lejos de dar por zanjado el asunto, durante las horas posteriores a la reyerta, el autor de los disparos, en prisión provisional por estos hechos, envió diversos mensajes y audios a través de Instagram "con ánimo de infundirle temor" en los que le advertía que esa vez había fallado, pero que la próxima no lo haría porque agarraría un arma mejor con la que, amenazaba, iba a "agujerearle" a él y a su padre.

Por estos hechos el Ministerio Fiscal solicita para el pistolero ocho años de cárcel por cada uno de los dos delitos de homicidio doloso en grado de tentativa que se le imputan, así como un año por un delito de amenazas no condicionales y un año y medio por un delito de tenencia ilícita de armas. Reclama, además, que indemnice con 2.020 euros al joven al que hirió. Por su parte, para los otros cuatro implicados, el fiscal pide que paguen una multa de 675 y que indemnicen al autor de los disparos con 470 euros por las lesiones leves que le causaron. El juicio continuará este viernes con las declaraciones de todos los acusados.