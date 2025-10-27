TRANSPORTE PÚBLICO
Dos heridos al descarrilar un tren de Cercanías en Madrid
El convoy, que realizaba el trayecto de Madrid a Guadalajara, se ha salido de la vía en la estación de San Fernando de Henares
Regina Ruiz, Rafa Sardiña
A las 15:20 horas de este lunes, un tren de Cercanías Madrid ha descarrilado en las inmediaciones de la estación de San Fernando de Henares, situada a poco más de 20 kilómetros de Alcalá de Henares. Según han informado fuentes de Renfe a este periódico, ha sido el último de los cinco vagones el que se ha salido de la vía por causas que ya se investigan.
Como ha confirmado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, solo dos personas han sido atendidas con carácter leve. Las primeras llamadas alertando del accidente se han recibido en torno a las 15:28 horas de la tarde. En estos momentos, el tráfico ferroviario permanece interrumpido y Adif espera “poder restablecer el servicio, al menos en una de las dos vías”, han explicado a El Periódico de España.
La suspensión del servicio afecta a las líneas C2 (Guadalajara–Chamartín), C7 (Alcalá de Henares–Príncipe Pío) y C8 (Guadalajara–Villalba).
Hasta la estación de San Fernando de Henares se han desplazado cuatro dotaciones de Bomberos y efectivos del SUMMA, además de agentes de la Policía Nacional. Cuando los servicios de emergencias han llegado al lugar, los pasajeros ya habían sido evacuados. Según han compartido algunos usuarios en redes sociales, muchos de ellos han tenido que cruzar las vías para abandonar el tren.
Desde Renfe han establecido un servicio lanzadera de trenes entre Guadalajara y Alcalá de Henares, en ambos sentidos. Los trenes desde Atocha circularán hasta la estación de Vicálvaro donde rotarán sentido Atocha-Chamartín, quedando interrumpido el servicio entre las estaciones de Vicálvaro y Alcalá de Henares.
