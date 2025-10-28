El fiscal que encerró a Joaquín Ferrándiz: "Entiendo que la policía le vigile y sus vecinos estén nerviosos"

Joaquín Ferrándiz Ventura es considerado como el primer asesino en serie de España. Después de acabar con la vida de Sonia Rubio, Amelia García, Natalia Archelos, Mercedes Vélez y Francisca Salas, el castellonense pasó 25 años entre rejas, pero fue liberado en el 2023. Hasta este sábado no estaba claro el paradero de JFV, pero este sábado se conoció que se ha instalado en el País Vasco -concretamente en Andoain (Guipuzkoa)-, donde según Diario Vasco vive bajo estricta vigilancia policial.

El criminal ha vuelto a estar de actualidad al haber sido denunciado por acoso, abriéndole el juzgado un expediente por violencia de género. Joaquín Ferrándiz mantiene así en la actualidad una orden de alejamiento respecto a la que fue su expareja y compañera de piso durante un tiempo el pasado año. Es por ello que Mediterráneo ha querido preguntar por esta situación a una de las personas que mejor conocen al asesino en serie, el fiscal que consiguió meterlo entre rejas: Juan Salvador Salom.

Cuestionado el jurista, ya jubilado, por esta nueva denuncia, confiesa lo siguiente. “Me ha sorprendido porque a sus víctimas apenas las conocía o no las conocía nada. A las personas que estaban en su círculo más íntimo no les hacía nada; de hecho a la novia que tenía durante alguno de los crímenes que perpetró le recomendaba que no saliera por la noche porque había mucho peligro”, recuerda Juan Salom.

El fiscal del caso, que consiguió aplicar la pena más alta de entonces para JFV, sí confía en que “los años calmen, pues ya tiene más de 60. Una denuncia por violencia de género no tiene por qué tener relación con lo que hizo, que fue mucho más fuerte al asesinar a cinco mujeres e intentarlo con otras dos”. Sí entiende, eso sí, que la Ertzaintza siga de cerca a Joaquín Ferrándiz: “Es normal que lo hagan y es normal que sus vecinos estén nerviosos. No se puede predecir el futuro, pero el miedo teniendo en cuenta los antecedentes es algo lógico”.

¿Vuelta a Castellón?

Salom aclara a su vez que JFV tiene “prohibido acercarse a los lugares donde cometió alguno de sus crímenes. La prohibición sigue vigente en Onda, Castelló, Vila-real y Benicàssim”.

Juan Salvador, en una reciente visita a el Periódico Mediterráneo. / GABRIEL UTIEL

Se ha dado a conocer que JFV no se sometió a ningún tratamiento para agresores en su estancia en prisión. Juan Salom resta importancia a este aspecto asegurando que “pocos de estos han dado resultado con psicópatas. Él es muy inteligente y no sé cómo podría reaccionar a este tipo de programas de rehabilitación. Es imprevisible lo que pueda suceder, pues la mente de un psicópata es compleja e impredecible, aunque los años parece que influyen en un descenso de la peligrosidad. De todos modos, es un tema muy controvertido, habiendo estudios a favor y en contra”.

Le preguntamos al fiscal cómo es posible que una persona con el historial criminal del castellonense quedara en libertad 25 años después de entrar en prisión: “Ahora con la prisión permanente revisable sería distinto, pero entonces, con el código penal de la época, no se podía hacer nada más y encima había colectivos que estaban en contra de esta medida. Lo triste es que si en vez de cinco hubieran sido 15 la pena habría sido la misma. Salía más barato que ahora matar”.