El hermano de una de las víctimas de Joaquín Ferrándiz estalla tras conocer sus nuevos problemas con la justicia: "Es un peligro"
El familiar de Amelia Sandra García lamenta que el asesino múltiple de Castellón haya sido denunciado por violencia de género apenas dos años después de salir de prisión y alerta de que "tarde o temprano volverá a actuar si sigue en libertad"
Rafael Fabián
El nombre de Joaquín Ferrándiz Ventura, conocido como el asesino del círculo, vuelve a despertar el miedo y la indignación. Ferrándiz, que en 2023 recuperó la libertad tras cumplir 25 años de condena por violar y asesinar a cinco mujeres entre 1995 y 1996, ha sido denunciado por acoso y violencia de género por una mujer con la que mantuvo una relación sentimental en el País Vasco. El caso ha reabierto las heridas de las familias de las víctimas, como demuestran las palabras del hermano de Amelia Sandra García, una de las jóvenes asesinadas.
“Es una vergüenza. Gente así no se reinserta nunca”, afirma con contundencia Jaime García, quien perdió a su hermana cuando tenía solo 17 años. “Nos hace recordar y revivir los malos momentos. Siento una pena muy grande. Veníamos avisando de que cuando saliera podía volver a actuar, y gracias a Dios no ha matado a nadie, pero es un peligro, y que le hayan denunciado por violencia doméstica dos años después de salir de la cárcel lo demuestra”, sentencia el hermano de Amelia Sandra.
El familiar de una de las cinco víctimas de JFV asegura que no confía en la reinserción del criminal y reclama una vigilancia estricta: “Para mí, el único sitio en el que tiene que estar es en la cárcel. Tarde o temprano volverá a actuar si está en libertad, aunque espero que la policía le tenga bien controlado, no como la última vez, porque la última mujer que mató fue mi hermana. Sé de lo que hablo”.
En estos términos se ha referido el fiscal del caso a los nuevos detalles de Ferrándiz.
Ferrándiz, de 60 años, fue condenado a 69 años de prisión por los asesinatos de Sonia Rubio, Amelia Sandra García, Natalia Archelos, Mercedes Vélez y Francisca Salas, aunque solo cumplió el máximo legal de 25. En libertad desde julio de 2023, se trasladó primero a Irún y después a Andoain, donde trabajó en empresas de mensajería y alimentación según una información de Diario Vasco. La Ertzaintza mantiene sobre él una vigilancia estrecha, tras constatar una orden de alejamiento vigente por un caso de violencia de género.
¿Lección aprendida?
“Si le hubieran vigilado y no se hubieran equivocado tanto al incriminar a inocentes, como a un pobre camionero que no tenía nada que ver, ahora mi hermana estaría viva. Espero que ahora no se repitan los errores de antes”, lamenta Jaime, que confía en que las autoridades no subestimen el riesgo que representa el asesino múltiple.
Respecto a la futura serie que prepara Netflix inspirada en el pódcast sobre Ferrándiz, su opinión es distante: “Ni fu ni fa. Juegan un poco con lo que ha pasado para ganar dinero, pero ojalá sirva para alertar y concienciar para que no vuelva a pasar”.
Más de 25 años después del crimen que destrozó a su familia, Jaime García asegura que, pese al dolor, ha logrado cierta estabilidad. “Estoy mejor que hace dos años. Estoy trabajando y sigo en el piso tutelado porque después de lo que le pasó a mi hermana caí en las drogas y alcohol. También estoy estudiando porque quiero dejar el nombre de mi madre bien alto”, afirma con serenidad. Pero su mensaje sigue siendo el mismo: “Ferrándiz es un peligro. La gente tiene que saber quién es y de lo que es capaz”.
