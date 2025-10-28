La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para Nacho Vidal por la muerte de un hombre durante el rito del sapo bufo

Cuatro años de prisión. Esa es la pena que reclama provisionalmente el Ministerio Fiscal para la estrella del porno jubilada, Nacho Vidal, al que responsabiliza de un delito de homicidio imprudente por presuntamente causar la muerte del fotógrafo José Luis Abad durante la realización de un ritual con veneno del sapo bufo al que fue sometido para ayudarle a superar la adicción a las drogas. Durante la sesión, celebrada el 28 de julio de 2019 en la casa de Vidal, en Enguera, también participaron una prima del actor y un amigo, para los que la acusación particular también pide penas de cárcel al ver acreditada su implicación en la muerte del fotógrafo.

Según sostienen tanto el Ministerio Fiscal como los hermanos del fallecido, representados por el letrado aragonés Javier Vilarubí, el día de los hechos la víctima acudió a la vivienda para pasar el día y practicar un ritual que iba a dirigir Vidal, quien ya tenía experiencia en la celebración de este tipo de ritos. Las acusaciones responsabilizan a Ignacio Jordá, nombre real del actor, de manejar una sustancia ilícita de gran toxicidad, conocida vulgarmente como veneno del sapo bufo, y de administrarla sin calibración ni pesaje alguno.

La familia solicita siete años

Sostienen, además, que mientras se llevaba a cabo el ritual, en el que participaron los tres acusados, el fotógrafo de moda, que fue colaborador de la revista de moda Urban VLC de Prensa Ibérica, comenzó a tambalearse y se desplomó de forma brusca al suelo, según se puede ver en una grabación de vídeo, que refleja que apenas pasaron 24 segundos de la ingesta de la sustancia hasta que empezaron las convulsiones. Vidal continuó con la ceremonia, añade la acusación, a pesar de que el protagonista seguía inconsciente, con temblor corporal y dificultad respiratoria, y sostiene que no llamaron a los servicios sanitarios hasta transcurridos veinte minutos.

Nacho Vidal, entrando en los juzgados de Xàtiva, el viernes pasado. / Guardia Civil

En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE, el Ministerio Público pide la misma pena para la prima del actor como responsable de idéntico delito, por la demora en avisar al 112 tras el desvanecimiento de la víctima, un fotógrafo que era conocido de Vidal. Asimismo, pide que los dos procesados abonen 20.000 euros a cada uno de los tres hermanos de la víctima en concepto de responsabilidad solidaria. Por su parte, el abogado de la familia también responsabiliza a Vidal y a su prima de un delito de homicidio imprudente, y solicita la misma condena de cuatro años de prisión. No obstante, el letrado añade un segundo delito contra la salud pública, por el manejo de la referida sustancia tóxica, que eleva la petición de condena a los siete años.

Indicios suficientes para celebrar el juicio

Cabe recordar que la Audiencia de Valencia revocó en marzo de 2024 el archivo provisional de la causa, como solicitaba la defensa, al considerar que había indicios suficientes para juzgar a Vidal, a su prima y a Miguel Ángel C., un conocido de ambos al que la acusación particular acusa de encubrimiento y pide para él tres años de prisión. La Fiscalía, por su parte, no acusa a este hombre. La familia reclama a los tres acusados 150.000 euros como indemnización por el daño psíquico y personal causado.