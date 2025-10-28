A prisión tras incautarle más 24 kilos de cocaína y armas de fuego en un piso de Patraix

Más de 24 kilos de cocaína, 70.000 euros en efectivo, dos armas de fuego con munición y diversos útiles para la preparación y posterior venta al por menor de las drogas. Es parte del material que la Policía Nacional ha intervenido durante un operativo antidroga llevado a cabo en un bloque de viviendas del barrio valenciano de Patraix, en los que se tenía la sospecha de que se estuvieran realizando actividades relacionadas con la venta de sustancias estupefacientes. Durante la intervención policial, los agentes arrestaron al principal sospechoso, un hombre de 26 años que ha ingresado en prisión provisional como presunto autor de los delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

Las investigaciones de estos hechos de los que ahora informa la Policía Nacional en un comunicado se iniciaron a mediados del mes de octubre, cuando agentes de la Policía Judicial de la comisaría de Patraix detectaron indicios de que en varios bloques de viviendas del barrio se estaban llevando a cabo actividades relacionadas con la droga. La confirmación de lo que hasta entonces era una sospecha llegaba días después, cuando los investigadores consiguieron ubicar el lugar exacto en el que se estaba cometiendo la actividad ilícita.

Pistola con silenciador

Ante esta certeza, se estableció un dispositivo de vigilancia el pasado viernes, días 24, en el que los agentes observaron a un varón que adoptaba fuertes medidas de seguridad, entrando y saliendo del edificio con rapidez y actitud nerviosa. Asimismo, tras acceder a un vehículo, el sospechoso manipuló el asiento del copiloto antes de iniciar la marcha, lo que incrementó las sospechas de los policías. Así, los indicativos policiales procediendo al seguimiento del turismo sospechoso, que fue interceptado poco después. Durante el registro del vehículo se localizó un kilo de cocaína, que estaba escondido en un pequeño habitáculo, debajo de la alfombrilla del asiento del copiloto. El conductor fue detenido en el acto.

Además, las pesquisas permitieron averiguar que el arrestado formaba parte de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes. Posteriormente, los investigadores localizaron la vivienda en la que se almacenaba la droga. Durante el registro del domicilio, que contó con la intervención del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) y la Unidad de Guías Caninos, se incautaron 23,5 kilos adicionales de cocaína, dos kilos de “tusi” (cocaína rosa), pastillas de éxtasis, anabolizantes, alrededor de 70.000 euros en efectivo, dos armas de fuego con munición —una de ellas con silenciador—, varios vehículos, una máquina de contar dinero y diverso material empleado para la preparación y distribución de las sustancias.

Material incautado durante el registro a la vivienda del detenido en Patraix. / Policía Nacional

Investigación abierta

Tras interrogar al detenido y ponerlo a disposición judicial, un Juzgado de Instrucción de Valencia, en funciones de guardia, acordaba su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza como medida preventiva para el investigado en una causa de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. Por su parte, la Policía Nacional mantiene abierta la investigación para lograr la total desarticulación del grupo criminal.