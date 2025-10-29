El fiscal que encerró a Joaquín Ferrándiz aplaude que esté bajo estrecha vigilancia tras acosar a una ex pareja

Joaquín Ferrándiz Ventura es considerado como el primer asesino en serie catalogado como tal en España. Después de violar y asesinar entre julio de 1995 y septiembre de 1996 a Sonia Rubio, de 25 años, Amelia García (22), Natalia Archelos (24), Mercedes Vélez (29) y Francisca Salas (24) en Benicàssim, Onda y Castelló, el depredador sexual pasó 25 años entre rejas, el tiempo máximo por asesinato que contemplaba la ley en enero del 2000, cuando fue condenado a 69 años. Ferrándiz, conocido como JVF y ahora como 'El asesino dentro del círculo' por el documental de 2010 sobre sus crímenes cuyo título se basa en el perfil geográfico que trazó la entonces, en 1999, incipiente unidad del comportamiento criminal de la UCO de la Guardia Civil partiendo de su ubicación supuesta (y luego confirmada) dentro de la figura geométrica que formaban las localizaciones de los asesinatos, ha vuelto al foco mediático y criminal.

Tras ser liberado en julio de 2023, cuando salió como un hombre libre de la cárcel de Herrera de la Mancha, se le había perdido la pista. Dijo que no regresaría a Castelló por "respeto a sus víctimas" y que se iba "al extranjero" para rehacer su vida. Y mintió. Este sábado se conoció que, desde su excarcelación se había instalado en el País Vasco, en concreto, en Gipuzkoa, primero en Irún y luego en Andoain, donde, según adelantó Diario Vasco, vive bajo estricta vigilancia policial. ¿Por qué? Porque está siendo investigado por violencia machista. Otra vez.

Así, el criminal ha vuelto a estar de actualidad al haber sido denunciado por acoso por una mujer con la que estuvo compartiendo piso y con la que inició una relación sentimental el año pasado, en Andoain. Un Juzgado de Violencia sobre la Mujer guipuzcoano le ha impuesto una orden de alejamiento. No ha trascendido la valoración del riesgo de ese expediente, pero dados los antecedentes del acosador, la Ertzaintza ha preferido no arriesgar y mantenerlo bajo una estrecha vigilancia, sobre todo, después de enlazar esa denuncia por violencia de género con otro dato, cuanto menos, inquietante. Durante un control aleatorio al que fue sometido el pasado 22 de octubre, cuando circulaba con su coche por la N-634, en Usurbil, los agentes encontraron varios rollos de papel de cocina tirados en su Toyota gris y en su teléfono móvil tenía una aplicación de citas sexuales: tres de sus víctimas, las que fueron halladas meses después de sus asesinatos en la zona de Vora Riu, en la capital de la Plana, estaban en situación de prostitución. Además, JVF, hoy de 60 años, ha sido visto recientemente merodeando ante una discoteca de Irún: a Sonia y a Sandra las atacó tras acecharlas a la salida de locales de ocio.

"Es normal que los vecinos estén nerviosos"

Es por ello que Mediterráneo, diario de Prensa Ibérica, el mismo grupo editorial que Levante-EMV, ha querido preguntar por esta situación a una de las personas que mejor conocen al asesino en serie, el fiscal que consiguió meterlo entre rejas: Juan Salvador Salom. El entonces representante del Ministerio Público solicitó una pena de 163 años de cárcel por los cinco asesinatos, las cinco violaciones y por el intento de una sexta víctima que logró escapar de él en 1998

Cuestionado el jurista, ya jubilado, por esta nueva denuncia, confiesa lo siguiente. “Me ha sorprendido porque a sus víctimas apenas las conocía o no las conocía nada. A las personas que estaban en su círculo más íntimo no les hacía nada; de hecho, a la novia que tenía durante alguno de los crímenes que perpetró le recomendaba que no saliera por la noche porque había mucho peligro”, recuerda Juan Salom.

El fiscal del caso, que consiguió aplicar la pena más alta de entonces para JFV, sí confía en que “los años calmen, pues ya tiene más de 60. Una denuncia por violencia de género no tiene por qué tener relación con lo que hizo, que fue mucho más fuerte al asesinar a cinco mujeres e intentarlo con otras dos”. Sí entiende, eso sí, que la Ertzaintza siga de cerca a Joaquín Ferrándiz: “Es normal que lo hagan y es normal que sus vecinos estén nerviosos. No se puede predecir el futuro, pero el miedo teniendo en cuenta los antecedentes es algo lógico”.

Desterrado de Castellón

Salom aclara a su vez que JFV tiene “prohibido acercarse a los lugares donde cometió alguno de sus crímenes. La prohibición sigue vigente en Onda, Castelló, Vila-real y Benicàssim”.

Juan Salvador, en una reciente visita a el Periódico Mediterráneo. / GABRIEL UTIEL

Se ha dado a conocer que JFV se negó a someterse a tratamiento alguno para agresores sexuales en su estancia en prisión. Ya mostró su falta de arrepentimiento durante el juicio, cuando se negó a declarar. Juan Salom resta importancia a estos aspectos asegurando que “pocos de esos cursos han dado resultado con psicópatas. Él es muy inteligente y no sé cómo podría reaccionar a este tipo de programas de rehabilitación. Es imprevisible lo que pueda suceder, pues la mente de un psicópata es compleja e impredecible, aunque los años parece que influyen en un descenso de la peligrosidad. De todos modos, es un tema muy controvertido, habiendo estudios a favor y en contra”.

Le preguntamos al fiscal cómo es posible que una persona con el historial criminal del castellonense quedara en libertad 25 años después de entrar en prisión: “Ahora con la prisión permanente revisable sería distinto, pero entonces, con el código penal de la época, no se podía hacer nada más y encima había colectivos que estaban en contra de esta medida. Lo triste es que si en vez de cinco hubieran sido 15, la pena habría sido la misma. Salía más barato que ahora matar”. De momento, sigue bajo una estrecha vigilancia policial.

Habla el hermano de Amelia: "Es un peligro"

El caso ha reabierto las heridas de las familias de las víctimas, como demuestran las palabras del hermano de Amelia Sandra García, una de las jóvenes asesinadas. Tenía 22 años y fue encontrada medio año después de su asesinato flotando en una balsa de agua en Onda. “Es una vergüenza. Gente así no se reinserta nunca”, afirma con contundencia Jaime García, quien perdió a su hermana cuando tenía solo 17 años. “Nos hace recordar y revivir los malos momentos. Siento una pena muy grande. Veníamos avisando de que cuando saliera podía volver a actuar, y gracias a Dios no ha matado a nadie, pero es un peligro, y que le hayan denunciado por violencia doméstica dos años después de salir de la cárcel lo demuestra”, sentencia el hermano de Amelia Sandra.

El familiar de una de las cinco víctimas de JFV asegura que no confía en la reinserción del criminal y reclama una vigilancia estricta: “Para mí, el único sitio en el que tiene que estar es en la cárcel. Tarde o temprano volverá a actuar si está en libertad, aunque espero que la policía le tenga bien controlado, no como la última vez, porque la última mujer que mató fue mi hermana. Sé de lo que hablo”.

¿Lección aprendida?

“Si le hubieran vigilado y no se hubieran equivocado tanto al incriminar a inocentes, como a un pobre camionero que no tenía nada que ver, ahora mi hermana estaría viva. Espero que ahora no se repitan los errores de antes”, lamenta Jaime, que confía en que las autoridades no subestimen el riesgo que representa el asesino múltiple.

Respecto a la futura serie que prepara Netflix inspirada en el pódcast sobre Ferrándiz, su opinión es distante: “Ni fu ni fa. Juegan un poco con lo que ha pasado para ganar dinero, pero ojalá sirva para alertar y concienciar para que no vuelva a pasar”.