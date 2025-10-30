Acepta tres años de cárcel por matar a un hombre durante una pelea por una plaza de aparcamiento

La discusión entre un hombre y una mujer por una plaza de aparcamiento en una calle de Alzira ha acabado con la pareja de la conductora condenada a tres años de prisión por un delito de lesiones graves en concurso con un delito de homicidio imprudente, por causar la muerte del hombre al que propinó un fuerte puñetazo como represalia por el enfrentamiento y los insultos que una hora antes había proferido contra su esposa, que también estaba procesada en la causa aunque finalmente se ha retirado la acusación contra ella.

El acusado, un hombre de 37 años en prisión provisional tras su detención cuatro días después de la pelea, ha reconocido los hechos que se le imputan ante el Tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, motivo que le ha valido para beneficiarse de una reducción de un año de la pena que solicitaban inicialmente las acusaciones, que reclamaban cuatro años. Para ello, deberá abonar 169.000 euros a los familiares de la víctima en concepto de indemnización por los daños morales ocasionados, tal y como recoge la sentencia, leída in voce tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes.

Le esperó una hora en la calle

Los hechos que han sido enjuiciados este jueves ocurrieron la tarde del 27 de febrero de 2024, sobre las 18.30 horas, en la calle Ramón y Cajal de Alzira. La discusión entre ambos conductores se inició cuando el fallecido, un hombre de 64 años con movilidad reducida, recriminó a la mujer que hubiera aparcado en una plaza reservada sin disponer de la tarjeta necesaria para ello. Tras pedirle que retirara el vehículo y ante la negativa de ella a hacerlo, ambos comenzaron a discutir faltándose al respeto. Al escuchar un insulto, la mujer le advirtió que iba a llamar a su marido, cosa que hizo, aunque finalmente terminó quitando el coche.

El condenado por matar a un hombre de un puñetazo, durante el juicio celebrado este jueves en Valencia. / Miguel Angel Montesinos

Pensando que el asunto había quedado zanjado, el hombre aparcó en la discutida plaza y subió a su casa para ducharse para ir al ensayo del coro al que pertenecía. Un ensayo al que nunca llegó a ir pues, cuando volvió a salir de su casa para hacer el trayecto, se percató de que la conductora con la que había discutido le estaba esperando en las inmediaciones de su casa acompañada de su marido, quien al verlo salir comenzó a golpearle en el pecho con actitud desafiante mientras le repetía. "¿qué pasa?".

Según los hechos probados, en un momento del enfrentamiento a tres, el ahora condenado, "con ánimo de menoscabar la integridad física pero con el total convencimiento de que la muerte no se produciría", le propinó un puñetazo en la cara al hombre. Como consecuencia del golpe, la víctima cayó desplomada, golpeándose primer contra la pared que tenía detrás y a continuación contra el suelo. El agresor y su mujer, ambos de nacionalidad colombiana, abandonaron inmediatamente el lugar, dejando al hombre herido y tumbado en el suelo.

Ingresó en coma

Como consecuencia del impacto contra el suelo, el hombre, que tenía reconocida una incapacidad permanente y un grado de minusvalía del 37% por un accidente laboral, comenzó a sangrar de forma abundante debido al anticoagulante que tomaba por prescripción médica. En un primer momento fue asistido por personas que pasaban por la calle hasta la llegada de los servicios sanitarios, que lo trasladaron de urgencia al Hospital de la Ribera, donde ingresó en la UCI del citado centro sanitario en estado de coma debido a un derrame cerebral.

La mañana del 29 de febrero, dos días después de ingresar, los médicos confirmaron su fallecimiento a consecuencia de una hemorragia subaracnoidea. La autopsia determinó que la muerte había estado causado por los golpes, primero contra la pared y luego contra el suelo, que se dio el afectado, un hombre "con mayor susceptibilidad a sufrir hemorragias debido al tratamiento que tomaba". De ahí que la Policía Nacional procediera a la detención del acusado, en prisión provisional desde el 2 de marzo de 2024 por orden del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 6 de Alzira.

Ahora, el Tribunal ha ratificado la condena de tres años de prisión como autor de un delito de lesiones dolosas en concurso con un delito de homicidio por imprudencia grave. Además, la sentencia, ya en firme tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes, le condena a abonar 169.310 euros a los familiares del fallecido -144.600 euros a la viuda y 24.710 a su hija - como indemnización por los daños morales ocasionados.