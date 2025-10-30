Hospitalizado un hombre que se ha prendido fuego en plena calle en Aldaia
El suceso ha tenido lugar a última hora de la tarde y por ahora se desconoce tanto la identidad del hombre como las circunstancias
EFE
Valencia
Un hombre ha sido trasladado este miércoles a un centro hospitalario de Valencia después de haberse prendido fuego a sí mismo en plena calle en el municipio valenciano de Aldaia, han confirmado fuentes cercanas a la investigación.
El suceso ha tenido lugar a última hora de la tarde y por ahora se desconoce tanto la identidad del hombre como las circunstancias en que se ha producido el suceso.
Los servicios sanitarios se han hecho cargo del herido y lo han trasladado a la unidad de quemados de un hospital valenciano, según las mismas fuentes.
- El abogado que logró la declaración de Maribel Vilaplana pide a la jueza que reclame el tique a la empresa del aparcamiento de la Glorieta
- Sigue en directo todos los actos homenaje del día de la dana
- El último vídeo de Eli, aún desaparecida en el Poyo un año después de la dana
- Conmoción en Torrent por la muerte de Susana Andreu
- La 'barrancada' a vista de pájaro: el recorrido letal del Poyo desde Chiva a su desembocadura
- Mazón anuncia una comparecencia sin concretar más: "Me hago cargo del día de ayer"
- El paellero multifunción de leña único del Roig Arena
- Vox tumba por sorpresa la Zona de Bajas Emisiones de València