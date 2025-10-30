Atrapan en plena faena en Alzira a tres ladrones de pisos de un grupo itinerante

Con las manos en la masa. Así es como han sido sorprendidos y detenidos en Alzira tres ladrones de pisos pertenecientes a un grupo itinerante con cuartel general en Madrid y que realiza 'campañas' por toda España, que han sido atrapados gracias a la pericia de un agente de la Policía Nacional que estaba de día libre y sospechó de ellos solo con verles la actitud. Uno de ellos tenía pendiente una orden de expulsión de España por delitos similares. Los tres están acusados de integrar un grupo criminal y de cometer delitos de robo con fuerza en viviendas.

Los hechos, tal como ha informado hoy la Jefatura Superior de Policía de València, sucedieron el miércoles de la semana pasada, cuando el policía fuera de servicio alertó a las patrullas uniformadas tras descubrir a tres hombres que estaban robando en pisos de una finca tras haberles visto entrar en el patio por el método del resbalón. Gracias a ello, fueron interceptados in fraganti cuando acababan de perpetrar un robo, localizando entre sus pertenencias multitud de útiles y prendas destinadas a ocultar su identidad y a la apertura de puertas.

El agente había detectado a tres hombres merodeando por la vía pública en actitud vigilante y huidiza, sin un aparente objetivo concreto. Ante la sospecha de que estaban buscando viviendas para desvalijar, el policía se mantuvo en vigilancia discreta sobre los tres.

Un plástico para entrar

Fue entonces cuando observó cómo los sospechosos se detenían frente al portal de un edificio, percatándose de que uno de ellos había extraído un plástico rígido de su pantalón, útil empleado habitualmente para abrir puertas mediante la técnica del resbalón. A continuación, le vio cómo intentaba manipular la cerradura, aunque tuvo que abortar la misión a los pocos segundos al ver que se acercaba un viandante por la acera.

Tras la tentativa frustrada, los tres sospechosos se dirigieron hacia otra calle de Alzira, donde volvieron a repetir el mismo modus operandi en un segundo portal, el cual sí lograron franquear. Mientras dos de ellos accedían al interior, el tercero se mantuvo quieto frente al inmueble, asumiendo labores de vigilancia. El policía vio cómo hacía uso constante de su teléfono, al parecer para comunicarse con sus compañeros. Es la técnica habitual de este tipo de grupos criminales organizados, que se distribuyen las tareas para garantizar el éxito de los robos.

Gafas de sol y gorra para ocultar su identidad

Confirmadas las sospechas, el agente solicitó refuerzos de patrullas uniformadas, observando instantes después cómo el sospechoso que realizaba la vigilancia externa, al intuirse descubierto, se dirigía rápidamente hacia un vehículo estacionado en las inmediaciones. Pero no le salió bien y fue interceptado por los policías que acababan de llegar, frustrando así su huida.

Al cabo de unos minutos, uno de los hombres que previamente había accedido a la finca, advertido por el vigilante, salió del edificio portando unas gafas de sol negras y una gorra que no usaba a la entrada, en la creencia de que así no sería reconocido. Pero se equivocó: como su compinche, fue interceptado y detenido en cuanto puso un pie en la acera.

Una bolsa con herramientas

Una vez asegurados los dos primeros sospechosos, y con el fin de detener también al tercer implicado, los agentes entraron en el inmueble y tras inspeccionarlo, encontraron al presunto ladrón en el rellano del segundo piso, con evidentes síntomas de nerviosismo al ver a los policías. Los agentes le preguntaron por su presencia en la finca, que fue incapaz de explicar, ya que dio versiones contradictorias.

Tampoco pudo dar razón de la bolsa con herramientas y objetos que portaba, todos ellas típicos de los robos en domicilios: un plástico de resbalón, un taladro (para horadar bombillos), ganzúas, un alambre doblado, una radial, unas cizallas, un martillo percutor, así como toallitas húmedas empleadas para el ganzuado, entre otros efectos.

Acto seguido, se inspeccionaron todas las puertas de la comunidad, detectando una de ellas entreabierta. Al acceder, vieron que todas las estancias estaban completamente revueltas, lo que les confirmó que habían consumado al menos un delito de robo con fuerza.

Campañas de robos por todo el país

Los tres detenidos fueron trasladados a la comisaría de Alzira y el caso pasó a manos de la Brigada Local de Policía Judicial. Tras contactar con el propietario de la vivienda afectada, los investigadores pudieron acreditar que varios de los objetos portados por los presuntos ladrones habían sido sustraídos del interior del domicilio, así que, ya recuperados, les fueron devueltos a sus dueños.

Asimismo, se comprobó que los tres detenidos forman parte de un grupo itinerante dedicado a la comisión de robos con fuerza, constándoles a dos de ellos numerosas detenciones por hechos similares cometidos en Madrid, donde aparentemente tienen su cuartel general, desde el que se desplazan al resto del territorio español para realizar las campañas de robos en viviendas, donde buscan, básicamente, joyas y dinero en efectivo. Los arrestados, a uno de los cuales le figura una orden de expulsión del territorio nacional, ya han pasado a disposición del juzgado de guardia de Alzira.