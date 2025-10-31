Los jefes del Cártel del Puerto, en el banquillo por los 1.650 kilos de cocaína de la pandemia

Ha pasado apenas un mes desde su detención, y los dos presuntos cabecillas del bautizado como Cártel del Puerto, el entramado criminal que ha liderado las extracciones de miles y miles de kilos de cocaína del Puerto de València en los últimos años, ya vuelven a estar en el candelero, esta vez, como acusados por la introducción de otros 1.650 kilos más de esa droga a través de los muelles valencianos en plena pandemia por la covid 19, en agosto de 2020. Borja M. R. e Iván T. R., a quienes el juez de Instrucción 15 de València, Vicente Ríos, la Fiscalía antidroga y la Udyco de la Policía Nacional consideran jefes de los grupos que integran presuntamente ese cártel, se enfrentarán desde este lunes a sendas penas de once años y tres meses de cárcel por su colaboración en la recuperación de ese cargamento. No son los únicos detenidos en la Operación Spider que se sentarán este lunes, y durante cuatro días, en el banquillo de los acusados por ese alijo. Tampoco los más importantes: por encima de ellos, dos de los principales narcotraficantes valencianos, Fernando M. S., que cumple una condena de 19 años por la Operación Gorrión, y Onofre G. R., el eterno candidato a condena que, hasta ahora, solo ha sido castigado penalmente por blanqueo de capitales; eso sí, procedentes del narcotráfico.

Tal como adelantó hace casi un año en exclusiva Levante-EMV, los doce presuntos narcos que serán juzgados por estos hechos en la sección tercera de la Audiencia de València desde este lunes, se enfrentan a una pena global de 167 años y a indemnizaciones que suman 791 millones de euros. Eso es lo que solicita, provisionalmente, la Fiscalía antidroga para este grupo, de los que únicamente estaba en prisión M. S., precisamente cumpliendo esa condena anterior. Hasta hace cinco semanas, cuando el grupo V de la Udyco de València, con el apoyo de la central, puso en marcha la mayor operación contra el narco en València, que se prolongó a lo largo de tres días y dejó un saldo de más de 70 detenidos y medio centenar de registros.

Guardia Civil

Tres de los implicados en Spider

Desde ese momento, se han unido al grupo de encarcelados Borja M. R. e Iván T. R., ya que el juez de Spider los envió a ambos a prisión por su presunta implicación en el entramado al que se acusa de haber estado detrás de la importación de más de seis toneladas de cocaína, en concreto, de 6.228 kilos en un periodo de 18 meses y en ocho envíos. No es el único de esa trama que será juzgado el lunes por los 1.650 kilos de agosto de 2020: entre los 12 acusados se encuentra también otro presunto miembro del Cártel del Puerto, Daniel S. R., a quien esa red habría introducido como estibador a través del Centro Portuario de Empleo, que tenían controlado tras corromper presuntamente a los líderes sindicales que lo manejaban.

La cuestión es, ¿y por qué ahora? ¿Por qué los juzgan más de cinco años después de que aquellos 1.650 kilos entrasen a tumba abierta por el Puerto de València? Porque no se les pudo relacionar con el cargamento hasta mucho más tarde, en 2021, gracias a que especialistas en ciberdelincuencia de las policías francesa y neerlandesa reventaron el algoritmo que garantizaba la absoluta privacidad de las comunicaciones a través de Sky ECC, el sistema de telefonía encriptada que usaban narcos, terroristas, traficantes de armas, los CEO de medio mundo y más de un dirigente político. Caída la venda de la opacidad, los agentes, bajo la supervisión de un magistrado francés, repartieron a jueces y cuerpos de Policía de toda Europa los paquetes de mensajes desencriptados a medida que iban saliendo a la luz. Siempre a través de órdenes europeas de investigación (OEI), el marco legal que las amparaba.

Todos los ojos, puestos en València

El de València será el primer juicio en España contra presuntos integrantes de una organización criminal en una causa apuntalada a través de los mensajes de Sky, discutidas hasta la afonía por los abogados defensores de lo más granado de la delincuencia de este país. Y eso es lo que va a suceder en este caso, que las defensas de los doce acusados que llegan a juicio, representadas también por buena parte de la élite de los abogados penalistas de València, van a tratar de pelear no la inocencia de sus clientes -los mensajes, muchos de ellos aderezados con fotos totalmente delatoras, enviadas entre ellos en la confianza de que esas comunicaciones eran impenetrables-, sino la 'ilegalidad' del método investigativo.

Por eso, los ojos de todos los especialistas en la materia están puestos en el resultado de este juicio, que empezará con una montaña de cuestiones previas planteadas por los abogados de los presuntos narcos, buscando la nulidad de todo el proceso desde distintos ángulos pero bajo un solo prisma: que se trata de investigaciones prospectivas y basadas en pruebas obtenidas en otros países, traídas a causas judiciales españolas sin la suficiente garantía de autenticidad e inalterabilidad.

El Supremo sentencia: sí son válidos

El Tribunal Supremo ha lanzado, hace menos de dos semanas, un jarro de agua fría a esas expectativas: el pleno de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal sentenció el pasado 16 de octubre, por voz de la magistrada Ana María Ferrer García, que esos mensajes son completamente válidos y que, en todo caso, habrá que ver caso a caso. Es decir, que solo podrá discutirse si hay fallos procesales en una investigación concreta, pero no la raíz de la cuestión.

La sentencia, dictada este 16 de octubre, ratificaba así las condenas impuestas a unos narcos de Barcelona juzgados por la importación de 400 kilos de cocaína. En ese caso, el tipo de mensajería era Encrochat, pero la validación judicial se extiende a Sky ECC porque se trata de dos sistemas idénticos con nombres distintos. De hecho, Sky sustituyó a Encrochat en 2020, precisamente el año en que los 12 presuntos narcos que se sentarán el lunes en el banquillo en València sacaban en tandas los 1.650 kilos del puerto -se dejaron entre 117 y 122 kilos en uno de los dos contenedores contaminados-, después de que su algoritmo fuese destripado un año antes que el de Sky por esa misma policía francesa.