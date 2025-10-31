Los forenses afirman que Belén Cortés fue atacada de manera "sorpresiva" y que no presentaba signos de defensa

Belén Cortés fue atacada de manera "sorpresiva" y no presentaba heridas de lucha, por lo que tras sufrir una primera agresión, se habría quedado sin posibilidad de defenderse. Es lo que han declarado en la segunda sesión del juicio por el crimen de la educadora de Badajoz los forenses del Instituto de Medicina Legal que le practicaron la autopsia.

Los peritos han ratificado el informe que elaboraron, que recoge que la muerte se trató de una muerte "violenta". La víctima fue golpeada primero y falleció al ser asfixiada con un cinturón.

Para el abogado de la acusación particular, Raúl Montaño, las conclusiones de los forenses refuerzan su tesis de que la muerte de Belén Cortés fue "un asesinato", que es el delito que esta parte imputa a los tres menores.

No obstante, a preguntas de la prensa, Montaño ha avanzado este jueves que, tras escuchar las declaraciones de los testigos, los investigados y la práctica de las pruebas, está estudiando la posibilidad de modificar sus calificaciones en lo relativo al grado de participación de los investigados en los hechos con respecto a la adolescente de 17 años, alineándose así con el relato del ministerio público, que la considera cómplice y no autora material como a los otros dos menores. Esto supondría una rebaja en la pena de 8 años de internamiento en régimen cerrado que solicita para ella.

En el caso de los dos chicos, no habrá cambios y mantendrá la petición de 6 años de internamiento para cada uno de ellos por un delito de asesinato, el máximo castigo que prevé la Ley del Menor y la misma que pide la fiscalía.

Este jueves, también han declarado los agentes de la Policía Científica que analizaron las pruebas de ADN y las huellas recogidas en el escenario del crimen y los forenses que realizaron los informes sobre el estado mental de los menores.

Según ha podido saber este medio, estos últimos han señalado que todos son conscientes de sus actos y de las consecuencias que pueden tener. Sobre este punto, Montaño no ha querido pronunciarse por ser jurisdicción reservada.

El juicio prosigue este viernes, cuando las partes expondrán sus alegatos finales, tras lo que quedará visto para sentencia.