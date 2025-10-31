El ladrón de comercios de Benimaclet asalta dos nuevas tiendas horas después de quedar en libertad

Insaciable. Esa parece ser la actitud del autor de una oleada de robos que ha puesto en alerta a los comerciantes de Benimaclet. El hombre al que se le imputan ya 21 asaltos en distintos establecimientos y locales de restauración del barrio suma dos nuevas víctimas a su largo historial, con la circunstancia de que estos últimos robos los cometió la noche del 24 al 25 de octubre, cuando apenas llevaba unas horas en libertad tras ser detenido, por tercera vez en poco más de un mes.

El ladrón multirreincidente, un hombre de 33 años con un largo historial delictivo por idénticos hechos, ha vuelto a ser detenido, una vez más, por cuarta vez, por su presunta autoría en los asaltos que se produjeron hace una semana en dos nuevos establecimientos del barrio, esta vez en una barbería y un bar, cuyos propietarios denunciaron el robo de alrededor de 1.000 euros en efectivo, una tablet, varias botellas de alcohol y dos juegos de máquinas de cortar el pelo.

El mismo modus operandi

Según informa la Policía Nacional, el primero de los asaltos se produjo sobre las 23.00 horas de la noche del 24 de octubre, cuando el ladrón apenas llevaba unas horas en libertad tras pasar a disposición de la autoridad judicial y declarar ante el juez de guardia. Horas después, pasadas las 5.00 de la madrugada, volvió a actuar, esta vez en el local de restauración. Para acceder a los comercios, el ladrón empleó el mismo modus operandi, el forzamiento de la persiana metálica, lo que hizo sospechar desde el primer minuto la identidad del sospechoso.

Tras varias indagaciones, agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito de Exposició, que ya tienen más que identificado al delincuente al haber asumido la investigación del caso desde las primeras denuncias, interpuestas este verano por parte de varios comerciantes del barrio, corroboraron que el presunto autor de estos dos últimos robos era el mismo hombre que había cometido otros 19 robos con fuerza en locales de Benimaclet entre marzo de 2022 y octubre de 2025.

¿Qué va a pasar con él?

Al confirmar que se trataba de la misma persona, la policía estableció un dispositivo de vigilancia en torno al sospechoso, siendo detenido, una vez más, este miércoles por la mañana como presunto autor de los dos robos con fuerza. Se da la circunstancia de que los dos últimos hechos que se le imputan tuvieron lugar apenas unas horas después de quedar en libertad tras ser arrestado y puesto a disposición judicial.

La pregunta ahora es, ¿qué va a pasar con él? La respuesta, al menos de momento, es que nada. A pesar de su largo historial y los múltiples indicios que le incriminarían, el ladrón multirreincidente ha sido puesto en libertad, por cuarta vez en poco más de un mes. Ese es el número de veces que el hombre ha sido detenido por la Policía Nacional por cometer robos con fuerza en locales comerciales de Benimaclet. Mientras, los comerciantes, indignados, se preguntan quién será su próxima víctima.