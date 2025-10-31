Detenido en Mislata tras pagar un kilo de cocaína con billetes falsos

El aparcamiento del Mercado Municipal de Mislata se convirtió el pasado domingo por la tarde en el escenario de un altercado entre tres personas quienes, según se pudo conocer después, se habían citado para llevar a cabo una operación de tráfico de drogas. En concreto, dos de los implicados habían quedado con un tercero para hacer entrega de 1,2 kilos de cocaína a cambio de 27.350 euros, que el tercer involucrado llevaba en una mochila.

La operación se fue al traste cuando uno de los vendedores se percató de que el comprador había pagado el pedido con billetes falsos. Al ver que su cliente le estaba intentando estafar, trató de arrebatarle la mochila con la droga. Sin embargo, el comprador logró escapar con el cargamento, dando lugar a una persecución por la zona que alertó a los vecinos, y que poco después les acabaría delatando.

Avisaron los vecinos

La Policía Local de Mislata recibió un aviso ciudadano que alertaba de un enfrentamiento entre varias personas en el parking del marcado municipal. Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas policiales, sumándose también efectivos de la Policía Nacional. A su llegada, observaron a tres hombres que, al verlos, huyeron en diferentes direcciones. Los tres sospechosos fueron finalmente interceptados por agentes de la Policía Local de Mislata y puestos a disposición de la Policía Nacional.

Una vez arrestados, los policías encontraron en el interior de la mochila que llevaba uno de los detenidos un paquete de lo que parecía ser cocaína, perfectamente empaquetada, y un arma de fogueo. Además, tras inspeccionar el vehículo de otro de los sospechosos, localizaron dos fajos de billetes envueltos en plástico, los cuales, tras examinarlos exhaustivamente resultaron ser falsos.

Por estos hechos, los policías detuvieron a los sospechosos, tres hombres de nacionalidad española de entre 18 y 33 años, como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y falsificación de moneda. A dos de ellos, además, se les imputa un delito de robo con violencia.

Prisión provisional para dos de ellos

Investigadores de la Policía Nacional, que asumieron la investigación del caso, solicitaron autorización judicial para realizar registros domiciliarios en las casas de los detenidos, en Manises, Quart de Poblet y Valencia, donde localizaron útiles empleados para el pesaje de sustancias estupefacientes. En total, se han incautado 1,2 kilogramos de cocaína, 27.350 euros en billetes de uso no legal, una báscula de precisión, una pistola de fogueo con cargador y un vehículo.

Tras pasar a disposición judicial, el Juzgado de Instrucción número 3 de Mislata acordaba el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para dos de los implicados, el comprador y uno de los vendedores, quienes tenían antecedentes policiales. Ambos están investigados como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas, falsificación de moneda y robo con violencia.

Colaboración entre cuerpos

Tras hacerse eco de la noticia, el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, ha querido felicitar a la Policía Local por su trabajo, clave para frustrar esta operación de tráfico de drogas, y ha destacado "la importancia de la colaboración entre cuerpos de seguridad para garantizar la seguridad y la convivencia" en Mislata. Ha puesto en valor, también, la importancia de la colaboración ciudadana, que también ha sido clave en esta actuación.