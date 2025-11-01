Agrede a su madre y el "negociador" de la Policía evita que se tire al vacío en Alicante

Un incidente crítico con un joven de 25 años que se quería tirar al vacío desde el balcón de una tercera planta mantuvo en vilo ayer tarde a la Policía Nacional y a los bomberos de Alicante. El joven, que presuntamente había agredido previamente a su madre y a su hermana, estuvo encaramado en el balcón durante más de dos horas y al final fue convencido por el "negociador" de la Policía Nacional para que depusiera su actitud.

Imagen del incidente con el joven en Alicante. / INFORMACIÓN

Tras ser trasladado a un centro hospitalario fue conducido a la Comisaría Provincial de Alicante, donde ha pasado la noche detenido por violencia doméstica. El joven, de origen argelino, había estado consumiendo sustancias estupefacientes antes del incidente con su familia.

Emergencia

Los hechos ocurrieron poco antes de las seis de la tarde en la calle Granada de Alicante, cerca del parque Lo Morant. Los servicios de emergencia fueron alertados de que un joven había agredido a su madre y a su hermana y les estaba amenazando con un cuchillo.

La Policía Nacional envió a varias dotaciones de Seguridad Ciudadana y el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) movilizó un vehículo escalera que además llevaba el colchón hinchable de grandes dimensiones, el cual fue colocado debajo de un balcón donde se había atrincherado el joven que amenazaba con tirarse al vacío desde una tercera planta.

Imagen de la Policía y bomberos en el lugar del incidente con el joven en Alicante. / DELGADO

El joven estaba muy alterado y al lugar acudió el "negociador" de la Policía Nacional, un especialista de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante. Las conversaciones con el joven se prolongaron durante más de dos horas y al final concluyeron con éxito y el varón acabó entregándose.

La Policía Nacional le llevó a primero al Hospital General Doctor Balmis de Alicante con el fin de que le suministraran un tranquilizante y con posterioridad fue trasladado a los calabozos de la Comisaría Provincial como detenido por violencia doméstica.