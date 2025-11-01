SUCESO EN MADRID
Una joven de 21 años, herida grave por un disparo en la cara en Leganés
Los servicios de emergencias del SUMMA 112 atendieron a la víctima en la avenida de la Lengua Española antes de evacuarla al hospital, mientras la Policía Nacional investiga el suceso
Andrea San Martín
Madrid
Una mujer de 21 años ha resultado gravemente herida este sábado tras recibir un disparo en la cara en el municipio madrileño de Leganés, según ha informado el 112 de la Comunidad de Madrid.
El suceso ha ocurrido en la avenida de la Lengua Española, donde los equipos de emergencia del SUMMA 112 atendieron a la víctima, que fue intubada y trasladada en estado grave a un hospital.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.
