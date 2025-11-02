Afronta 9 años de cárcel por atropellar a un motorista en Castellón tras discutir con él

Las imprudencias o conductas temerarias al volante pueden tener consecuencias dramáticas. Tanto como 9 años de prisión o casi la pérdida de una pierna, como en el caso de los dos implicados en los hechos que juzgará la Audiencia Provincial de Castellón el 6 de noviembre.

Según la Fiscalía, todo ocurrió el 4 de abril de 2021 sobre las 21.20 horas, cuando el acusado en esta causa conducía por la CV-18 en Castelló un Volkswagen modelo Golf, acompañado por su pareja sentimental. Al llegar a la salida de la rotonda del punto kilométrico 2,2, el vehículo del procesado «adelantó por la izquierda cortándole el paso» a otro varón que circulaba con su motocicleta Yamaha por el carril de la derecha. Este tocó el claxon y le hizo un gesto recriminándole su maniobra.

Acto seguido el motorista se colocó en el carril izquierdo, en paralelo al vehículo del procesado, reduciendo ambos la marcha e iniciando una discusión verbal. El conductor de la motocicleta, continúa el ministerio fiscal, volvió a recriminar la maniobra, respondiendo el acusado: «Listo, que eres un listo, a que te pego un volantazo y te tiro». Y giró bruscamente el volante con intención de embestir por el lateral a la motocicleta.

El piloto de esta última aceleró para continuar por el carril, «momento en el que el procesado cambió bruscamente al carril izquierdo, situándose detrás de la motocicleta, aceleró su vehículo, y con manifiesto desprecio por la vida» del motorista, «le golpeó por detrás, quedando enganchado el ciclomotor en la parte baja del turismo, circulando el procesado a gran velocidad y haciendo zigzag durante 35 metros, invadiendo ambos carriles y saliéndose parcialmente de la vía». Como consecuencia, el motorista salió despedido y cayó de bruces en el carril bici tras pasarle las dos ruedas de la parte derecha del turismo por encima de su pierna derecha.

En llamas

El turismo siguió su marcha 412 metros hasta que, por la pérdida de combustible y el raspado con la superficie, tanto el vehículo como el ciclomotor incrustado ardieron, huyendo el conductor y su pareja.

El motorista fue auxiliado por varias personas que circulaban por allí, llamaron a emergencias y le realizaron tres torniquetes en la pierna. Según el forense, las lesiones pudieron haber provocado su fallecimiento de no haber recibido de inmediato los primeros auxilios. Aún así necesitó 17 operaciones y estuvo a punto de perder su pierna derecha, que quedó tan frágil que requiere para caminar de órtesis, muletas y silla de ruedas.

La Fiscalía solicita para el acusado 9 años de prisión y cerca de 300.000 euros como indemnización por responsabilidad civil.