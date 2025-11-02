Piden 26 años a una banda por hacer un ‘vuelco’ disfrazados de guardias civiles

Un juez de la Audiencia Provincial de Castellón juzgará desde este miércoles, 5 de noviembre, hasta el viernes, día 7, a cinco hombres por ocho supuestos delitos que parten de una operación contra el narcotráfico desarrollada entre Castellón y Mataró (Barcelona).

Penas de hasta 26 años de prisión

Combinando todas las penas que se reclaman, la Fiscalía pide para cuatro de ellos 25 años y 11 meses de prisión.

Mientras, para el quinto, reclaman un año más: 26 años y 11 meses, debido a que tiene antecedentes penales.

Una banda dedicada a robar a otros narcos

Según el fiscal, los acusados formaban un grupo criminal dedicado a hacer “vuelcos”, esto es, robar a otros narcotraficantes.

El Ministerio Público incide en que, como este tipo de acciones no suelen ser denunciadas por quienes las sufren, «considerando el contenido sustraído», se ignora si habían realizado operaciones similares en el pasado.

Lo que sí sabe la Fiscalía es la acción tras la cual cayeron: se produjo en la AP-7, en la Ribera de Cabanes, el 4 de febrero de 2020.

Modus operandi: disfrazados de guardias civiles

Lo más llamativo de esta banda es el modus operandi que supuestamente emplearon.

Sus miembros se disfrazaron de guardias civiles, con indumentaria completa y señales luminosas como las que usan las fuerzas de seguridad.

Eran las 0.15 horas de la madrugada cuando avistaron a sus objetivos: dos coches, un Renault Clio y un Seat León, que llevaban vigilando desde Granada.

Sabían que esos vehículos transportaban droga.

Asalto en la AP-7

Los ocupantes del Renault y el Seat pararon en el área de servicio La Ribera-Castellón, cerca del kilómetro 402 de la AP-7.

Cuando el Seat reincorporó su marcha, los acusados arrancaron su BMW X5 y se pusieron en paralelo, embistiéndolo hasta sacarlo de la vía.

«¡Alto, Guardia Civil!», gritaron los procesados, vestidos de la Benemérita, antes de echarles espray pimienta.

El mismo procedimiento usaron un poco más tarde con los ocupantes del Renault, si bien ahí utilizaron armas para amedrentar.

A todos los integrantes los dejaron en la cuneta y se llevaron los vehículos, con todo su contenido, tanto legal como ilegal.

Por cierto, los afectados no reclaman.

Registro y hallazgos posteriores

Tras todo ello, las fuerzas de seguridad encontraron las guaridas de los acusados en Mataró, con objetos relacionados con el vuelco y uno de los coches robados.

También localizaron plantaciones de marihuana y 13 gramos de MDMA.

Les imputan los siguientes delitos: