Rescatan in extremis a un anciano de 89 años tras declararse un incendio en su casa en el Port de Sagunt

Heroica actuación de la Policía Nacional en el Port de Sagunt. La rápida reacción de dos agentes ha permitido rescatar a un hombre de 89 años que había quedado atrapado en el interior de sus vivienda, donde se ha declarado un incendio esta madrugada. Gracias al arriesgado dispositivo de los policías, que tuvieron que derribar la puerta para acceder al interior del piso, los efectivos pudieron salvar in extremis la vida del anciano, que fue localizado en estado semiinconsciente, con gran dificultad para poder respirar y con quemaduras en varias partes del cuerpo.

El suceso se ha producido sobre 03.45 horas de esta madrugada, cuando una patrulla de seguridad ciudadana que realizaba labores de vigilancia observó una gran cantidad de humo saliendo del balcón de una vivienda. En el interior, los agentes pudieron distinguir la silueta de una persona, lo que hizo saltar todas las alarmas. Inmediatamente, los policías solicitaron la presencia de los bomberos y de los servicios sanitarios, al tiempo que otra patrulla acudía en apoyo. Mientras se organizaba el dispositivo, los agentes accedieron al interior del edificio, donde comenzaron a desalojar a los vecinos ante el peligro de que las llamas se propagaran.

Arrodillado y desorientado

Otros efectivos, por su parte, subieron directamente a la cuarta planta, donde se encontraba el piso afectado. Tras llamar insistentemente a la puerta sin obtener respuesta, los policías intentaron acceder por la fuerza, empleando una maza de dotación. La puerta resistió durante más de 15 minutos de intensos golpes, hasta que finalmente cedió, liberando una densa nube de humo negro. Una vez dentro, los agentes realizaron una rápida inspección de la vivienda y localizaron al anciano arrodillado en el pasillo, desorientado y con graves dificultades para respirar.

De inmediato, lo sacaron del domicilio y le practicaron los primeros auxilios en el rellano del edificio, comprobando que tenía las constantes vitales muy débiles y quemaduras en varias partes del cuerpo. Pocos minutos después llegaron los servicios de emergencia, que se hicieron cargo de la víctima y la trasladaron a un centro hospitalario para recibir atención médica. Los bomberos del Consorcio Provincial de Valencia consiguieron sofocar el incendio y evitar que se extendiera a otras viviendas del edificio.

Los policías tuvieron que ser asistidos

Por su parte, los agentes que intervinieron en el rescate también tuvieron que ser asistidos por la inhalación de humo y por las contusiones sufridas durante la apertura de la puerta. Fuentes policiales destacaron la valentía y rapidez de actuación de los efectivos, que impidieron que el incidente terminara en tragedia. Por el momento no han trascendido las causas del incendio que ahora se encuentra bajo investigación. Se sabe, eso sí, que gracias a la pronta respuesta de los agentes el anciano pudo ser rescatado con vida en una actuación que fue cuestión de minutos.