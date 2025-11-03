Detenidos en Mislata los miembros de una red dedicada al robo de viviendas

Ganzúas, llaves maestras y láminas metálicas especiales. Son algunas de las herramientas para la manipulación y apertura de puertas que fueron halladas en el interior de un vehículo de alta gama en el que viajaban tres sospechosos de pertenecer a una red criminal dedicada al robo de viviendas. Los ocupantes, tres hombres de nacionalidad rumana con edades comprendidas entre los 35 y 46 años, han sido detenidos en Mislata como presuntos autores de los delitos de robo con fuerza y asociación ilícita.

Aunque su vinculación con la oleada de robos registrada durante este verano en decenas de domicilios de la localidad de l'Horta Sud ha quedado descartada, la Policía Nacional tiene la certeza de que planeaban actuar en el municipio. Así lo hace sospechar, además de los objetos intervenidos, algunas prendas de ropa que guardaban en el coche que fue registrado, como gorros y pasamontañas, que los ahora detenidos empleaban, presuntamente, para evitar ser identificados.

Les delató su actitud

Fue la actitud sospechosa de los ocupantes del vehículo lo que despertó las alertas de los agentes, que en ese momento estaban llevando a cabo un control policial, enmarcado en las labores de prevención para garantizar la seguridad en el municipio, incrementados en las últimas semanas ante el aluvión de denuncias por robos en casas. Tras ser interceptado y registrado el coche, los policías hallaron en el interior diverso material utilizado para la comisión de robos con fuerza en viviendas a través de métodos de "bumping" o el "impresioning".

Asimismo, durante la identificación de los sospechosos, los policías detectaron que uno de ellos se encontraba en posesión de un carné de identidad y de una cédula de identidad rumana con indicios de falsedad, algo que pudieron constatar después en la comisaría. Fue por ello por lo que procedieron a su detención por falsedad documental, averiguando posteriormente que sobre el arrestado pesaba una búsqueda europea interesada por las autoridades rumanas para ser detenido y extraditado por la comisión de un delito de tráfico de drogas.

Material intervenido a los tres detenidos en Mislata sospechosos de robar en viviendas. / Policía Nacional

Tras pasar a disposición judicial, el juzgado de instrucción en funciones de guardia acordaba su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Los otros dos sospechosos, por su parte, también fueron detenidos como presuntos autores de los delitos de robo con fuerza y asociación ilícita, aunque ambos han sido puestos en libertad. Uno de ellos tenía antecedentes policiales por delitos de similar naturaleza.

Otros dos detenidos

Preguntados por su posible implicación con la oleada de robos registrada este verano en Mislata, fuentes policiales consultadas por este diario descartan esta hipótesis. De hecho, los dos principales sospechosos ya fueron detenidos por la Policía Local de Mislata hace dos semanas, gracias al Plan de Seguridad especial implementado por el ayuntamiento, precisamente por estos hechos. Los dos detenidos, ambos de nacionalidad georgiana, portaban llaves maestras y silicona para marcar las puertas de las casas que asaltar cuando fueron interceptados.