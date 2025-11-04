Un herido grave en un accidente junto al Clínico en València
El siniestro se ha producido en la calle Doctor Moliner
Testigos presenciales señalan a este diario que el conductor ha perdido el control de la moto
Un motorista ha resultado herido grave al perder el control de la moto que conducía y estrellarse contra un árbol y posteriormente contra un contenedor de obra en la calle Doctor Moliner, a la altura del número 7, a escasos 80 metros del hospital Clínico de València.
Los hechos han ocurrido sobre las 21:30 de este martes, cuando según relatan testigos presenciales a Levante-EMV, el motorista ha perdido de forma progresiva el control de la moto hasta que finalmente se ha estrellado contra un contenedor de obra situado en dicha calle. En el momento del impacto, el cuerpo del conductor de la moto ha salido disparado hasta caer sobre la acera mientras que la moto que conducía ha quedado debajo del contenedor.
Información en elaboración
