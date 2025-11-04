Pillados in fraganti robando en cajeros de pueblos rurales de los Serranos
Los detenidos, dos hombres de nacionalidad rusa de 20 y 52 años, aparcaban a las afueras de los municipios y se desplazaban en patinete eléctrico con ropa oscura
Robaban cajeros automáticos móviles instalados en municipios de la comarca de los Serranos, dejando sin servicio a las poblaciones rurales que no cuentan con una sucursal bancaria al uso para extraer dinero en efectivo. Para actuar, dejaban un coche aparcado en las afueras de las poblaciones para, posteriormente, emplear un patinete eléctrico hasta el cajero donde darían el golpe.
Ahora, la Guardia Civil ha detenido a los autores de esta oleada de robos, dos hombres a los que se les llevaba tiempo siguiéndoles la pista. Para poder caza a estos delincuentes fue necesario conocer su modus operandi y sus objetivos. Para ello, varias patrullas se ocultaron en las inmediaciones de los cajeros itinerantes por la noche con el objetivo de dar con ellos y proceder a su detención.
Iban camuflados
La identidad de los delincuentes se descubría el 16 de octubre, cuando, según informa el Instituto Armado, una patrulla del Equipo Territorial de Policía Judicial de Llíria, del Puesto de Villar del Arzobispo, encargados de la investigación, observaron a dos hombres con ropa oscura, el rostro cubierto y guantes acercándose en patinete a un cajero itinerante en Losa del Obispo. Al llegar al cajero, los pillaron in fraganti utilizando herramientas para tratar de hacerse con el dinero en el interior de la máquina.
Así, los agentes procedieron a la detención de los dos sospechosos, dos hombres de nacionalidad rusa de 20 y 52 años a los que se les imputan varios delitos de robo con fuerza y daños. Además, los investigadores intervinieron el coche que empleaban los arrestados para acudir a las poblaciones, donde encontraron numerosas herramientas especializadas que usaban para forzar los cajeros y los patinetes que utilizaban para acudir desde las afueras de las poblaciones hasta el cajero automático.
Las diligencias fueron entregadas en el Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción número 3 de Llíria.
