Sillas y mesas por los aires en una batalla campal en pleno centro de València

Una batalla campal en pleno centro de València, en hora punta de un día festivo, en la que los dos implicados no dudaron en lanzarse cuanto encontraban a su paso. Incluso sillas y mesas de terrazas de un local de restauración. Es el panorama que se encontraron al mediodía de este sábado, en pleno puente por la festividad de Todos los Santos, los vecinos y turistas que en esos momentos paseaban la capital, quienes avisaron de inmediato a la Policía Nacional y Local para intervenir.

Tras localizarlos a más de 300 metros del lugar en el que habían iniciado la pelea, los agentes procedieron a la detención de los presuntos autores de la reyerta, dos hombres de 33 y 59 años.

El enfrentamiento comenzó sobre las 11:30 horas de este sábado en la calle Guillem de Castro y continuó por la plaza de San Agustín hasta llegar a Arquebisbe Mayoral. A esa hora la sala del 091 recibió un aviso de que se estaba produciendo una pela con palos entre dos hombres. Al llegar al lugar, los agentes se encontraron con una escena de gran confusión.

Sin rastro del cuchillo

Un hombre yacía en el suelo con la cabeza ensangrentada y quejándose de fuertes dolores en los brazos mientras un tumulto de gente se concentraba en las inmediaciones observando con inquietud lo que estaba sucediendo. A pocos metros, el otro implicado fue encontrado con un corte que presentaba en el mentón, junto a un palo de madera fracturado, presunto resto del arma usada durante la reyerta.

Según declararon los testigos y admitieron los dos involucrados, ambos iniciaron una pelea en Guillem de Castro que se prolongó por varias calles del centro hasta llegar al lugar donde fueron hallados. Durante la misma, llegaron a lanzarse mesas y sillas de la terraza de un establecimiento, provocando daños en el mobiliario.

Al parecer, según informa la Policía Nacional, uno de los ahora detenidos habría agredido al otro con la pata de una de las mesas del local, mientras que el segundo aseguraba que este le había cortado la cara con un cuchillo, a pesar de que el arma no fue hallada en ningún lugar por los agentes que inspeccionaron minuciosamente todo el recorrido.

Evacuado al hospital

Al ver el estado de uno de los implicados, que se encontraba tumbado en el suelo con la cabeza ensangrentada, manifestando sufrir un fuerte dolor en cabeza y brazos, los policías solicitaron asistencia médica y el herido fue trasladado en ambulancia hasta un centro hospitalario, donde le escayolaron ambos brazos y le atendieron por posibles lesiones en la cabeza.

Tras recabar los testimonios de diversos testigos y realizar las comprobaciones oportunas, los agentes detuvieron a ambos implicados como presuntos autores de los delitos de lesiones y daños. Los dos fueron puestos a disposición judicial.