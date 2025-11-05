Fallece un trabajador de 29 años en un accidente laboral en un polígono de Morella
El siniestro se ha producido en el Polígono Industrial Les Casetes y las autoridades investigan las causas
Javier Ortí
Trágico accidente laboral en un taller de automoción del polígono industrial Les Casetes de Morella en la tarde de este miércoles. Efectivos de los Bomberos, una ambulancia del SAMU y agentes de la Policía Local se han movilizado hasta el lugar de los hechos tras recibir el aviso, a las 15.20 horas.
Según las primeras informaciones, los equipos de emergencia trataron de rescatar al trabajador implicado en el suceso, aunque, lamentablemente, no pudieron hacer nada por salvarle la vida.
Conmoción entre los vecinos
El empleado, de 29 años, tenía familia en Morella, aunque residía en Peñarroya de Tastavins, localidad vecina del Matarraña. El accidente, según ha podido saber Mediterráneo, se habría producido dentro del taller, cuando una máquina hidráulica y una pieza con las que estaba trabajando lo atraparon, derivando en el fatal desenlace.
La conmoción en Peñarroya y en Morella es total entre los vecinos. El joven tenía amigos en Morella, donde llegó a disputar algunos partidos con el Morella FC. Con todo, su círculo más cercano se encuentra en Peñarroya, donde residía junto a su familia.
Investigación abierta
Las autoridades han abierto una investigación para tratar de esclarecer los hechos y determinar las causas, aunque todo apunta a la hipótesis del atrapamiento como causa del fatal accidente ocurrido en la comarca de Els Ports.
