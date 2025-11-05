Cuatro escenas clave que arrojan luz sobre cómo era el día a día en la secta sexual de Vistabella

"¿Una secta? ¿Pero qué me dices? Si nosotras no hemos estado en una secta", dijo este martes una de las víctimas que le contestó a otra perjudicada cuando esta última le quiso hacer ver a qué tipo de comunidad habían pertenecido. Su interlocutora, que ya había hablado con un especialista en grupos sectarios, le respondió: "Bueno, bueno, tú después de hablar con este psicoterapeuta me cuentas".

Las escenas que dos víctimas aportaron ayer sobre la secta sexual de Vistabella estremecieron a propios y extraños en el segundo día de juicio. Ya son cuatro los perjudicados que han hablado hasta el momento, de los nueve que tienen que intervenir en total (sin contar a los testigos, que en total suman 55 personas). Después de estos dos días de sesiones, las vistas orales se retomarán ya el miércoles de la semana que viene, 12 de noviembre.

Primera escena

Una joven de 31 años que nació y creció en la secta explicó cuando las niñas como ella tenían la regla, el Tío Toni las sacaba al jardín y les mandaba coger una toalla de playa a cada una.

«Nos decía que nos pusiéramos con las piernas abiertas de cara al sol en fila india. Decía que así el chakra nos entraría bien por la energía de la vagina. Mientras, Toni se ponía a mirarnos, y el resto de hombres tenían prohibido arrimarse», explicó esta víctima.

"Estábamos así desde las diez de la mañana a la una de la tarde, nosotras mirando cara al sol", precisó.

Al menos fueron seis niñas a la vez las que llegaron a participar en esta práctica ordenada por Toni, un gurú que también las forzaba a mostrar los pechos durante comidas o cenas, delante del grupo, para que vieran que "todo es bonito".

Segunda escena

Otro de los exmiembros de la secta, un joven de 27 años, recordó como, en la masia La Chaparra, ver películas por la noche era muy diferente a lo que sucede en otras casas.

«Se ponían todas las camas alrededor del suelo en la habitación de Toni, subíamos todos los niños y niñas, y también adultos, como mi madre. Entonces, Toni solía poner películas de carácter sexual para que se normalizaran ese tipo de actos», dijo.

Tercera escena

Las dos víctimas, así como varios testigos, refirieron otro de los rituales que se realizaron en la secta, que también tenía que ver, según Toni, con la limpieza energética del cuerpo.

"Un ritual muy común era en verano: tanto hombres como mujeres nos embadurnábamos de barro, nos lo poníamos entre nosotros, desnudos, y él con la manguera nos limpiaba. Toda la casa desnudos, menos él, evidentemente", dijo el chico de 27 años.

Según las víctimas, esto ocurrió en más de una ocasión. De acuerdo con las testigos que participaron ayer, ellas solo lo experimentaron en una ocasión.

Cuarta escena

El entorno pretendidamente holístico de las acciones del Tío Toni puede evocar a alguna secta de carácter hindú, pero sin embargo en el caso de Vistabella existía una base cristiana, y las celebraciones que se llevaban a cabo tenían que ver con el cristianismo.

"En Semana Santa también se hacían rituales: Toni ponía un cuenco con vino y colocaba dentro los pies, y le teníamos que besar los pies", explicó el varón de 27 años, que nació y creció en la comunidad.

Así va el juicio

Otros episodios, que en algunos casos involucran abusos sexuales, y que relataron ambas víctimas, incriminan no solo al líder, el fallecido Tío Toni, sino a los acusados en este proceso (la responsabilidad del gurú espiritual se extinguió con su muerte).

Esto es fundamental para las acusaciones, puesto que buscan conseguir una condena para los seis procesados, mientras que las defensas afirman que Toni era el único con poder de decisión y que el resto solo obedecía.