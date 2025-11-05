Muere el motorista herido en un accidente junto al Hospital Clínico de València
El joven de 22 años no pudo superar las gravísimas heridas que sufrió en la noche del martes
El motorista de 22 años que resultó herido muy grave en la noche del martes en un accidente ocurrido en la calle Doctor Moliner de València ha fallecido, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes municipales.
Al parecer, el joven perdió el control de la moto que conducía y acabó estrellándose con un árbol y un contenedor de obra, a pocos metros del Hospital Clínico de la ciudad.
Salió despedido
El siniestro ocurrió sobre las 21.30 horas del martes, cuando el motorista circulaba por la calle Doctor Moliner y perdió progresivamente el control de su vehículo. El joven acabó estrellándose contra un árbol y un contenedor de obra. El vehículo quedó debajo del depósito de construcción mientras que el cuerpo del motorista salió despedido y cayó en la acera.
Los servicios sanitarios acudieron al lugar y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital hasta que consiguieron estabilizarlo y trasladarlo al cercano Hospital Clínico. Sin embargo, el joven no ha podido superar las gravísimas heridas que sufrió en el siniestro, según han confirmado hoy fuentes municipales.
En el accidente, que se encuentra bajo investigación, también resultaron heridas leves otras dos personas que circulaban en patinete por la zona.
