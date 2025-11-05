La Policía Nacional acerca su labor a los niños del centro de día Luisa de Marillac de València

La Policía Nacional celebró este martes una actividad educativa en el centro de día Luisa de Marillac de Valencia, una entidad gestionada por la Comunidad Luisa de Marillac - Hijas de la Caridad. El centro ofrece atención diaria a 24 niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo o vulnerabilidad social.

La iniciativa, organizada por el delegado de Participación Ciudadana de la Comisaría de Distrito Centro, tuvo como objetivo acercar la labor policial a los menores a través de una experiencia práctica, amena y formativa.

Exhibición de la Unidad de Guías Caninos

Durante la jornada, los asistentes pudieron disfrutar de una exhibición de la Unidad de Guías Caninos, cuyos integrantes mostraron las habilidades de los perros policía y explicaron cómo colaboran en tareas de seguridad, búsqueda o rescate.

Los jóvenes participaron activamente, formularon preguntas y aprendieron sobre la importancia de la seguridad ciudadana como una responsabilidad compartida entre las fuerzas policiales y la sociedad.

Compromiso con la proximidad y la educación cívica

Con esta actividad, la Policía Nacional refuerza su compromiso con la proximidad y la educación cívica, pilares fundamentales de su labor de participación ciudadana. Estas acciones buscan construir puentes con la comunidad y transmitir valores de convivencia, respeto y confianza en las instituciones.

Además de su papel preventivo frente al delito, la Policía subraya con este tipo de iniciativas su vertiente más humana y social, contribuyendo a crear entornos seguros y de crecimiento saludable para los más jóvenes.