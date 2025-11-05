Una exmiembro de la secta sexual de Vistabella: «El peluquero Juan Miguel me presentó al Tío Toni»
El nombre del famoso estilista, exmarido de la cantante Karina, sale en dos ocasiones en el juicio en la Audiencia Provincial
Él no está citado como testigo y dice a 'Mediterráneo' no querer "saber nada" de estos hechos, si bien afirma que conoció a Toni "en los noventa"
«Yo me quedé viuda y buscaba respuestas en la vida. Me presentaron a este señor [el Tío Toni] y primero iba a sus consultas. Yo tendría 38 ó 39 años y me lo presentó Juan Miguel Martínez Capdevila, el peluquero», afirmó este martes en el juicio de la secta sexual de Vistabella una de las testigos que declararon.
Al principio de la secta
Eso ocurrió en los noventa, en los inicios de las actividades de Toni como gurú religioso.
Ella fue miembro de la secta durante muchos años y es abuela de varias víctimas.
Su hijo, también exmiembro de la comunidad, declaró lo mismo el primer día del juicio: «Yo conozco a Toni a través de mi madre, que lo conoce a través de Juan Miguel», indicó el hombre.
Qué dice 'Karino'
El peluquero castellonense, exmarido de la cantante Karina, fue consultado por Mediterráneo después de que su nombre saliera en el juicio.
«Yo de ese tema no quiero saber nada», dijo. Sobre el Tío Toni, recalcó: «Lo conocí en los noventa porque tenía una empleada de mi peluquería que vivía en la finca».
Juan Miguel aseguró a este diario que no está citado como testigo en el juicio. «No tengo nada que ver con ese tema», zanjó el peluquero, quien en la actualidad va a participar en un reality show de viajes.
La testigo, una creyente de Toni
El resto de la declaración de la testigo pasó por reconocer que mantuvo relaciones con Toni. «Poco a poco me me convenció de que yo tenía unos miomas y me decía que no era sexo, sino que él me daba luz. Cedí porque me dijo que eso era cáncer y me dejé», afirmó, y dijo que creía en él.
En este juicio hay seis acusados por presuntos abusos sexuales a menores. El Tío Toni, líder de todos ellos, falleció en prisión y ello extinguió su responsabilidad penal.
Suscríbete para seguir leyendo
- La periodista que comió con Mazón declara que el jefe del Consell firmó documentos de trabajo en El Ventorro y estaba pendiente del móvil
- Los megacamiones de 44 toneladas abren la guerra entre transportistas y plataformas de distribución
- “Estuve en el peor momento, con la peor persona”: Vilaplana testifica entre lágrimas un año después
- La periodista que comió con Mazón confirma que el jefe del Consell la acompañó hasta la entrada del aparcamiento en la plaza del Temple
- Mazón podrá disponer para siempre de dos asesores, oficina, chófer y coche oficial
- El hombre que no supo reinar
- Presidencia rastrea las opiniones sobre Mazón con obligación de enviar alertas a los cinco minutos de citarlo
- Desaparecen' 3.767 paquetes de Amazon valorados en 200.000 euros en un envío de Alemania a España