Andalucía
Arrestado en Granada un fugitivo con orden de detención noruega por abuso sexual y fraude
El arrestado contaba con una orden europea de arresto y extradición
La Policía Nacional ha arrestado en Granada a un fugitivo con una orden activa de detención noruega por abuso sexual y fraude, un ciudadano de origen chileno y nacionalidad sueca que ha pasado a disposición de la Audiencia Nacional.
Según han informado fuentes de este cuerpo armado, el arrestado contaba con una orden europea de detención y extradición -OEDE- dictada por las autoridades judiciales de Noruega.
Se trata de un ciudadano de origen chileno y nacionalidad sueca de 66 años, sin antecedentes policiales en España pero condenado a prisión por los delitos de abuso sexual y fraude al Gobierno noruego.
Los agentes tuvieron supieron del interés por detenerlo de la Brigada Central de Crimen Organizado y activaron un dispositivo de búsqueda que resultó efectivo.
La detención ha tenido lugar en un municipio del área metropolitana de Granada en el que residía.
Los agentes comprobaron que el arrestado desayunaba todas las mañanas en la misma cafetería, lugar donde establecieron un dispositivo para su búsqueda y posterior detención.
El detenido fue condenado por el Tribunal de Apelación de Borgating en 2022 por los delitos de abuso y fraude y ha pasado ya a disposición del Juzgado de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional.
- Los megacamiones de 44 toneladas abren la guerra entre transportistas y plataformas de distribución
- La periodista que comió con Mazón declara que el jefe del Consell firmó documentos de trabajo en El Ventorro y estaba pendiente del móvil
- Presidencia rastrea las opiniones sobre Mazón con obligación de enviar alertas a los cinco minutos de citarlo
- Inditex compra por 78,5 millones una parcela de 380.000 metros junto a la gigafactoría
- Muere el motorista herido en un accidente junto al Hospital Clínico de València
- Más de 65 kilómetros de atascos esta mañana en Valencia: la A-7, colapsada
- Sillas y mesas por los aires en una batalla campal en pleno centro de València
- La periodista que comió con Mazón confirma que el jefe del Consell la acompañó hasta la entrada del aparcamiento en la plaza del Temple