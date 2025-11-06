Ordenan la detención de la mujer que intentó secuestrar a dos niñas en València

La Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado la búsqueda y detención de la mujer que intentó secuestrar a dos niñas, de cinco y tres años, en dos ocasiones distintas, mientras paseaban con sus respectivos padres por una transitada zona turística de València. La acusada, declarada en rebeldía tras faltar sin justificación alguna a la vista en la que iba a ser juzgada, cometió los hechos mientras estaba sufriendo un brote psicótico fruto de la enfermedad mental de la que está diagnosticada.

De ahí que la acusación pública aprecie la eximente completa de enajenación mental y solicite en las conclusiones previas su libre absolución, al ser inimputable por dicha enfermedad. A cambio, y como medida de seguridad, pide su internamiento en un centro adecuado a su patología. Una medida que la defensa tenía previsto negociar este miércoles al considerarla "excesiva", y que pretendía sustituir por un periodo determinado de libertad vigilada en el que se controle que la procesada sigue el tratamiento necesario para evitar este tipo de brotes.

Dos intentos en dos días

Precisamente el hecho de dejar de hacerlo fue lo que originó los episodios psicóticos que le llevaron a cometer los dos intentos de detención ilegal por los que hoy iba a ser juzgada. El primero de ellos ocurrió el 17 de julio de 2023 cuando la acusada, que se encontraba en la zona de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de València, se acercó a una menor de cinco años que paseaba alejada unos metros de sus padres. Según sostiene la Fiscalía, la mujer cogió a la niña del brazo y la intentó arrastrar en el sentido opuesto en el que iban sus progenitores.

"Me descuidé unos segundos y cuando me giré vi que estaba intentando llevársela", relata en declaraciones a Levante-EMV la madre de la menor. Al percatarse de las intenciones de la sospechosa, acudió corriendo al rescate de la niña y avisó a la policía. Hasta el lugar se desplazó una patrulla de Policía Nacional, cuyos agentes procedieron a su detención. Dos días después pasó a disposición judicial, quedando en libertad horas después como investigada por un delito de detención ilegal.

Sin embargo, esa misma tarde, poco después de volver a la calle, repitió los mismos hechos, en la misma zona, tratando de llevarse en esta ocasión a una menor de tres años. "La niña estaba en el carrito. De repente se acercó la mujer y empezó a tirar del carro mientras me decía 'dámela, que me la voy a llevar'. No entendía lo que estaba pasando, me puso muy nerviosa", cuenta a este diario la progenitora. Finalmente, gracias a la ayuda de varias personas que se encontraban en la zona y que presenciaron los hechos, lograron disuadir a la mujer y avisar a la policía.

"Estamos traumatizadas"

Cabe destacar que en ambas ocasiones la acusada actuó mientras sufría un brote psicótico al haber dejado de tomar el medicamento. De ahí que tanto la fiscalía como la defensa solicitaran medidas de internamiento y control contra la mujer, inimputable por la enfermedad mental que tiene diagnosticada. Sin embargo, su ausencia injustificada y su paradero desconocido -una patrulla ha acudido a su domicilio y no la han localizado- compromete el acuerdo al que pretendía llegar su abogado.

Por su parte, los familiares de las menores afectadas reclaman medidas "ejemplares" para evitar que pueda volver a actuar. "Desde que pasó estoy obsesionada. No dejo sola a la niña nunca, estoy todo el rato pendiente y si la pierdo de vista un segundo me pongo atacada", lamenta la madre de la más pequeña, a la que "todavía se me ponen los pelos de punta". Un temor compartido con la otra progenitora, quien asegura que dos años después del suceso continúa recibiendo ayuda psicológica "porque estoy traumatizada".

"Tenemos miedo. No me quito ese momento de la cabeza y cada vez que pienso lo que hubiera pasado si no me hubiera dado cuenta me pongo a llorar". Un trauma que le ha llevado a instalar diversos dispositivos de geolocalización por la ropa y las zapatillas "para tenerla localizada en todo momento", confiesa la madre.